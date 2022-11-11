慈濟腎友聚會 護理師開講

慈濟將舉辦腎友會，邀請服務洗腎中心多年的資深護理師講座。（慈濟提供）

感恩節即將到來，北加州 慈濟腎友會將於13日（周日）下午2時至4時於網路舉辦每兩月一次的腎友會聚會，邀請護理師分享慢性腎臟病患者及洗腎腎友不同階段面對到的問題，也藉機感恩家人、洗腎中心醫護人員的關懷照顧。希望讓所有罹患慢性腎臟疾病、洗腎和換腎的朋友和家人都能享受家人團聚、充滿感恩的節日。

慈濟腎友會表示，慢性腎臟病患者和洗腎患者在灣區 占有一定的比率，病患在日常生活中所遭遇的很多醫療、日常照護、飲食營養的各種問題常常困擾患者和家人，而造成日常生活上的不便。這次腎友會聚會中，基金會將邀請服務洗腎中心多年的資深護理師朱芙美及郭蕙怡，為參加民眾講解慢性腎臟病患者及洗腎腎友不同階段的各種生活上的問題。兩位將以「腎友日常生活100問第二集」的方式，就不同階段的患者所會面臨到的各種問題做討論與解答，也歡迎參加者在演講結束後的答問時段中，將生活上遇到的各種困擾問題提出，兩位護理師會即時回答。希望藉由講座，夠提供完整的資訊與知識，而能夠更正確的照顧自己的身體。

慈濟表示，基金會在灣區所舉辦的腎友會已進入第18年，許多居住在舊金山、東灣及南灣的腎友們不僅期待每兩月一次的溫馨聚會，腎友及其家人們都能在腎友會上獲得重要的最新資訊。無論是醫療、日常生活的照料、飲食營養、社會福利、醫療保險及換腎相關事宜等，都會在講座平台中分享。很多腎友們關心但卻苦無所需的中文資訊，往往能在慈濟腎友會獲得解答。

慈濟並表示，今年開始腎友會已將過去的一些講座的影片在YouTube上面播放。有興趣的朋友可以用「慈濟腎友會」在網路上搜尋自己所需要的影片。

九月份講座的影片連結如下：https://Youtu.be/5hx-gxZPq14。

參加腎友會聚會的講座請使用zoom ，輸入ID：814 2164 8876。密碼：23555或打電話1+669 900-6833。詳情可洽慈濟北加 州分會408-457-6969。