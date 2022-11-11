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庫比蒂諾市議員選戰 改革派前2名 趙良方第3

記者熊移山／庫比蒂諾報導
Better Cupertino本次選舉遭到挫敗，最新開票數據顯示，僅有趙良方一人目前暫居第3，其他兩位Steven Scharf、Govind Tatachari則排在第5及第6名。(記者熊移山／攝影)
Better Cupertino本次選舉遭到挫敗，最新開票數據顯示，僅有趙良方一人目前暫居第3，其他兩位Steven Scharf、Govind Tatachari則排在第5及第6名。(記者熊移山／攝影)

南灣庫比蒂諾市（Cupertino）市議員8搶3選舉，截至10日下午5時，目前得票數前2名分別是改革派聯合陣營的候選人莫涵（Sheila Mohan）5416票、富恩（J.R. Fruen）5051票。第三名目前則是由現任副市長趙良方（Liangfang Chao）4710票，與第四名改革派的波諾（Claudio Bono）差距拉大至231票。

至於庫比蒂諾聯合學區（CUSD）4搶3的局面，學區委員劉錦宗名列第一。改革派的喬百祺（Ava Chiao）也名列第二名，當選機率很高。現任市長蒲仲辰（Darcy Paul）則出乎意料的落後墊底，翻盤的機率相對比較低。

本次庫市選戰中兩個3人組團隊的形成，其中趙良方團隊（Better Cupertino）就是複製2018年的選戰模式，聯合造勢拉抬聲勢。另一組則是由現任庫市現任議員魏虹（Hung Wei）支持的改革派，一開始改革派團隊只有莫涵、富恩兩位候選人，這代表選民在投票時剩下的一個選擇可能落入對方陣營。在這個緊繃的選戰中，對手多一票等於自己少兩票的概念，所以在與其他3位參選人會談後，改革派選擇理念相近的波諾加入團隊，這才形成了改革派3人組的局面。

魏虹強調這次3人組團隊會有成效，除了是理念相同可以互相拉抬，最主要還是有七位前任庫市市長羅傑斯（Barbara Rogers）、山朵華（Dolly Sandoval）、張錫宏  (Michael Chang）、胡宜蘭（Kris Wang）、魯文索（Richard Lowenthal）、辛克斯（Rod Sinks）分別投書支持改革派市議員候選人，才有目前的成果。

趙良方對目前團隊得票狀況不理想則回應，過去四年為了不讓私人企業利用庫市謀取不當利益，議會做出了很多努力，居民如果沒有深入了解再加上少部分人的抹黑、扭曲自然讓選民產生困惑。目前開票還沒有完成，確定的結果應該要開到最後一張選票才能拍板，但無論結果如何她都會接受選民的決定。

本次由現任議員魏虹支持的改革派9日下午最新開票數據顯示獲得相對亮眼成績，莫涵、富...
本次由現任議員魏虹支持的改革派9日下午最新開票數據顯示獲得相對亮眼成績，莫涵、富恩目前分別位居1、2名，同屬改革派的庫比蒂諾聯合學區委員喬百祺（Ava Chiao）也名列第2名，當選機率很高。(圖為魏虹提供)

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