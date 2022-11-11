聯邦眾議員羅康納 推案降低油價

代表矽谷的聯邦眾議員羅康納。（圖片取自政府官網）

代表矽谷的聯邦眾議員羅康納（Ro Khanna）日前發布了他在10月份的工作報告。他在10月份採取了多個行動，包括：呼籲美國停止對沙烏地阿拉伯軍售；降低汽油價 格；引入「禁止政治行動委員會法案」（No PAC Act）；規範醫保系統。

為抗議沙烏地阿拉伯支持俄羅斯削減石油 產量和發起俄烏戰爭，破壞全球石油供應行為，羅康納和康乃狄克州參議員布魯曼索（Richard Blumenthal）在11日提出了一個兩院立法（bicameral legislation），暫停美國向沙烏地阿拉伯出售武器和國防合作，以迫使沙烏地政權改變方向。

羅康納表示，沙烏地需要美國的國防工業支持和武器系統零件，否則其國防系統將在幾周內關閉。「如果不是我們的技術人員，他們的飛機根本不會飛」。

他呼籲：「沙烏地對俄羅斯的支持，將繼續助長世界上最大的人道主義災難，應該引發對美國與沙烏地關係的深遠審查。該政權在謀殺華盛頓郵報記者哈紹吉（Jamal Khashoggi），在葉門屠殺無數平民之後，試圖洗刷其國際形象。」

羅康納公布了暫時停止出口美國生產的汽油的立法，禁止美國在汽油價格高漲期間出口精煉汽油，直到美國汽油價格降回2019年的平均價格水平。他希望能以此對抗高油價，幫助陷入經濟困境的美國人。

汽油價格受石油輸出國組織（OPEC）的影響很大。以沙烏地為首的石油輸出國組織正在有意通過大幅削減石油產量來操縱汽油價格。禁止汽油出口將增加國內供應並降低美國家庭的汽油支出。

羅康納表示，在這個立法出台之際，大型石油公司報告了可恥的利潤，而美國家庭卻在為支付加油站的汽油而苦苦掙扎，「這些公司不應該在我們與高漲的油價作鬥爭時，被允許通過向其他國家出口天然氣來獲利」。

羅康納與明尼蘇達州國會眾議員菲利普斯(Dean Phillips)重新引入了「禁止政治行動委員會法案」。如果獲得通過，將修改1971年的「聯邦選舉法」，以禁止國會議員和競選眾議院或參議院席位的人接受政治行動（PAC）的捐款。

羅康納表示，自從10多年前最高法院的Citizens United裁決取消了企業和工會的支出上限以來，超級PAC已經為美國選舉注入了數十億元，其中僅在2022年周期就花費了7億7443萬2762元。這項立法將實施常識性改革，以保護美國人在民主制度中的發言權。

他表示，政治捐款不應該通過每年在選舉上花費大量金錢來壓倒美國人民的聲音。這項法案能夠限制富有的捐助者向候選人提供大量資金，創造公平的競爭環境，讓每個美國選民更有發言權。

羅康納與聯邦眾議員波肯（Mark Pocan，威斯康辛州）一起引入了拯救醫療保險 法（Save Medicare）。法案要求醫療優勢計畫（Medicare Advantage plans）重新進行命名，禁止私人保險公司在計畫標題或廣告中欺騙性地使用「醫療」（Medicare）這個詞，並對違規保險公司處以巨額罰款。

羅康納介紹，醫療優勢計畫只是私人保險，通過拒絕承保而獲利。無良企業不應該利用這個名稱，誘騙毫無戒心的老年人投保。