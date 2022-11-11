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祁凱立：台灣選舉 國民黨勝算大

記者李榮／史丹福即時報導
祁凱立認為，今年九合一國民黨勝算較大；民進黨抗中牌此次恐失效。（本報檔案照片，記者李榮攝影）
祁凱立認為，今年九合一國民黨勝算較大；民進黨抗中牌此次恐失效。（本報檔案照片，記者李榮攝影）

台灣的2022九合一大選已經進入倒數階段。事實上，期中的縣市長選舉一般被認為是總統大選的前哨戰；對於這次的選情，長期觀察台灣政情的史丹福大學智庫胡佛研究院「台灣在印太地區計畫」主任祁凱立（Kharis Templeman）認為，目前整體看來國民黨的贏面較大。選戰中最受矚目的台北市長選情，現在看來也是國民黨的蔣萬安較具優勢。而民進黨常使用強調中國威脅的策略，這次則恐怕不會有效。

祁凱立指出，期中選舉原本就對於執政黨比較不利。而從多方民調結果與整體選情氣氛來說，這次對於民進黨來說更是愈來愈艱辛。國民黨在台北市、桃園市等眾所關注的選區，應該是很有機會拿下。

他說，台北市長向來是縣市長選舉中最受關注的選舉。今年三位候選人各有實力、差距也不大，但是以大部分的民調結果來說，國民黨的蔣萬安還是比民進黨的陳時中、無黨籍的黃珊珊要來的有希望。交叉分析來看，蔣萬安大約能鞏固約85%的泛藍選票，陳時中卻只拿下了70％的泛綠支持。黃珊珊的支持者中，泛藍與泛綠大約各半。因此，若依此狀況投票，蔣萬安應能勝選。

而另外一方面，陳時中與民進黨一直希望將台北市長的選舉焦點提到國家安全、兩岸關係規格，也是民進黨容易發揮的議題。不過，至今似乎還沒有太大的效果。

「其實，這次選舉看起來有些似曾相識。看起來更像是1990年代和2000年代舉行的地方選舉，當時候選人的背景、現任與否，以及派系的力量往往是決定性的因素。」祁凱立表示，相比之下，2014年和2018年算是一面倒的波浪選舉（wave elections），選民對國家政治領導層非常不滿，使得選舉時民眾在地方競選中懲罰了執政黨的候選人。像是以2014年來說，當時國民黨的總統馬英九很不受歡迎，民進黨自然受益。2018年時，民進黨的蔡英文不得人心，國民黨受益。

然而，祁凱立也認為，值得注意的是這次蔡英文整體來說還是相當受歡迎。民意調查亦顯示，「其他問題對這次選舉的選民選擇更為重要。所以，除非未來三周兩岸關係發生大事，否則我認為民進黨候選人強調來自中國的威脅的努力不會奏效。」

不過，祁凱立同時進一步分析指出，即使蔡英文目前的支持度不錯，但是如果民進黨選得難看，蔡英文身為黨主席，恐怕也難辭其咎。畢竟，蔡英文之前直接參與了候選人的提名。再一方面，也因為政治現況上民進黨在全台灣整體的民調支持度不低，而且又有許多縣市有著現任優勢，且上台北、桃園的民進黨候選人本身都有一定的競爭力，並又非挑戰現任，另外還有一些原先屬於較為泛綠的縣市（彰化、雲林、嘉義市）。如果這些縣市全盤皆輸，蔡英文恐怕得承受很大的敗選壓力，甚至必須辭黨主席。

「相對來說，國民黨黨主席朱立倫可能是最大的受益者。」祁凱立指出，朱立倫在幾個月前稱六都中四都領先，「當時我看來有點牽強，但現在看來已是有道理。」祁凱立表示，在提名與競選的過程中，國民黨也是有失誤與分裂到情況，無論是桃園、苗栗、基隆、金門都不完美，但就算國民黨在這些地方輸掉，可是在六都中若還是真能拿下四都，朱立倫就會顯得很成功，對於2024年的總統大選是很大的優勢。

民進黨 國民黨 蔡英文

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