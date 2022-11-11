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每周工作40小時 馬斯克下令推特員工回辦公室

編譯組／灣區10日電
馬斯克下令，員工每周需要在辦公室工作40小時。(Getty Images)
馬斯克下令，員工每周需要在辦公室工作40小時。(Getty Images)

馬斯克(Elon Musk)10日警示推特員工，必須為「未來困難時間」做準備，若他們找不到賺錢新方法，這個社交媒體平台將崩塌結束。

在上周大規模裁員中存留下來的Twitter員工，正面臨更嚴苛的工作條件，並隨著Twitter持續失去負責資料隱私、網路安全與遵守法規的領導高層，員工維持公司安全運作的能力愈加不確定。馬斯克在電子郵件告訴員工，「不再允許遠程工作」，前方道路艱難，需要加緊工作才能成功，每周需要在辦公室工作40小時。

Twitter信任與安全主管羅斯(Yoel Roth)這位先前鮮少人知的高層主管，在馬斯克收購公司後，成為內容審核重要的公眾人物，並因為捍衛Twitter為打擊有害錯誤訊息與仇恨言論所作持續努力、受到馬斯克稱許。一名主管在公司內部訊息版，向同事透露羅斯辭職消息。

馬斯克9日晚間發給員工一封電子郵件，命令員工停止在家工作，他本人10日上午出現在辦公室。10日下午並召開第一次「全體會議」。在電子郵件中，馬斯克寫道，Twitter這樣一個幾乎完全仰賴廣告賺錢的企業，面臨嚴峻的經濟環境，若沒有可觀訂閱收入，很可能無法在即將到來的經濟衰退中存活，因此需要約有一半收入來自訂閱。

根據會議上一名不願具名員工透露，馬斯克在員工會議上表示，部分「個別」(exceptional)員工可尋求豁免他的「重返辦公室」(return-to-office)命令，其他不喜歡這個作法的人，可以辭職。這名員工表示，馬斯克似乎淡化員工對在縮減Twitter人力之下、如何履行其維護隱私與資料安全標準責任義務的擔憂，作為Tesla執行長的馬斯克，應該知道如何運作。

馬斯克的備忘錄與員工會議，呼應9日試圖安撫主要廣告商的直播對話，這是自上個月底以440億元收購Twitter並解雇高層以來，對公司方向最廣泛的公開評論。部分知名品牌已暫停止在Twitter社交平台上的廣告。

馬斯克告訴員工，過去十天的優先事項是開發與推出Twitter的新訂閱服務、每月收費7.99元。在給員工的第二封電子郵件中，他表示未來幾天的「絕對首要任務」(absolute top priority)是暫停利用經過驗證帳戶的「網路自動機器人／煽動言論／垃圾郵件」(bots／trolls／spam)。

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