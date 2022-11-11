地鐵站裡的白蘭紀念銅像 布里德、勃朗共同揭幕

白蘭紀念銅像揭幕。（記者王子涵／攝影）

白蘭基金會10日晚在中央地鐵華埠 -白蘭站（Chinatown-Rose Pak Station）的大廳內，舉行第六屆年度晚宴。舊金山 市長布里德（London Breed）與前任市長、現白蘭基金會主席勃朗（Willie L.Brown Jr）共同為白蘭紀念銅像揭幕。同時獲得2022年白蘭紀念助學金的13名學生也上台領獎。

白蘭出生在中國河南省，在香港及澳門成長，於1967年來到舊金山。白蘭於舊金山女子學院（San Francisco College for Women）取得學士學位後，在哥倫比亞大學新聞學院取得新聞系碩士學位，並成為舊金山紀事報第一位華人女性記者。於1983年，白蘭加入舊金山中華總商會，同時開始培育年輕的社區領袖。她花費超過三十年時間為華埠發聲，爭取興建中央地鐵線路，以連接華埠與舊金山的交通。她被認為是影響華埠最重要的社區領袖之一。白蘭於2016年9月去世，為表彰其對中央地鐵項目的貢獻，舊金山交通局在2019年命名車站為「華埠-白蘭站」。

舊金山前任市長、現白蘭基金會主席勃朗為白蘭祝賀詞。（記者王子涵／攝影） 現任市長布里德表示，白蘭基金會代表了她個人的價值（記者王子涵／攝影）

勃朗首先為白蘭祝賀詞。他表示，白蘭的能量、精神與付出是一種標誌，影響著所有的人。「我是她的好友，我十分想念著她，這座城市也想念她。白蘭的天性影響無數年輕人，幫助她們完成學業。」勃朗說，「這些學生將繼續為城市做貢獻，因為她們認識白蘭。」

布里德表示，華埠社區在過去兩年嚴重受到亞裔仇視運動的影響，每當此時，她都會想起白蘭以及她的遺產。「白蘭基金會代表了她個人的價值。」布里德說。