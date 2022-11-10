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聖荷西市長選戰…馬漢保持領先 感謝華裔支持

記者陳爍嘉／聖荷西報導
馬漢在8日晚的開票派對上。（記者熊移山／攝影）
馬漢在8日晚的開票派對上。（記者熊移山／攝影）

根據聖他克拉拉縣官網的最新計票數據，聖荷西市議員馬漢（Matt Mahan）的票數依然領先於聖他克拉拉縣議員查維茲（Cindy Chavez）。

截至發稿，馬漢獲得了7萬1494票，比其競爭者查維茲的獲票數6萬6728票多了3.44個百分點，兩方目前票數相差4766票。目前大概還有49%的選票等待被清點，尚未能確定誰更有可能成為下一任聖荷西市長。

對於這個結果，馬漢十分感動，他告訴華裔社區：「我十分享受與華裔團體在一起的時光，也很感激許多美國華人對我本次競選的支持。我很期待以後可以繼續與華裔團體合作，幫助聖荷西成為一個更加安全、衛生、可負擔的城市」。

馬漢表示，城市需要更多的警察和更好的政策，所以警察不會因為縣政府一次又一次地釋放嫌疑人而沒有真正的干預和幫助康復，而被迫一次又一次地重新逮捕相同的嫌疑人。對自己和他人存在危險的人需要接受治療，但縣和州未能建造一個可以治療他們的地方，人們正在為此付出生命的代價。在市政廳真正負責之前，不能期待真正的改變。

查維茲在8日晚的開票派對上表示，她對雙方十分接近的得票數早有預料。她向出現在派對上的支持者們表達了自己的感激和激動。她說，聖荷西是美國第一個擁有多樣化種族的主要城市之一，有能力團結在一起，讓這個城市重新恢復健康，並停止分裂，建造更多經濟適用房，清理城市街道。

馬漢感謝選民的支持，通過郵件向自己的支持者們喊話：「你們做了一件非同尋常的事！我們發起了一場草根運動，組織了來自這個城市各個角落的四萬多人為常識和改變挺身而出。我們用常識來挑戰現狀，我們需要變革。無論最終的計票結果如何，這只是一個開始。在人們接受能讓我們的城市重回正軌的常識性解決方案之前，我們不會停止戰鬥」。

馬漢呼籲人們繼續參與政治討論，他認為政府的質量反映了社區的參與度和信息量。

聖荷西 華裔 警察

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