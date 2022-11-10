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王耀明當選聯合市首位華裔議員

記者陳爍嘉／聯合市報導
王耀明高票勝出聯合市議員的競選。（圖片取自王耀明競選官網）
王耀明高票勝出聯合市議員的競選。（圖片取自王耀明競選官網）

阿拉米達縣官網於9日凌晨公布了該縣本次中期選舉的非正式計票結果，在聯合市（Union City）第三選區市議員選舉中，前學區委員王耀明（Jeff Wang）的獲票數脫穎而出，拿到了48.7%的選票支持，高票勝出，將成為聯合市議會第一位華人市議員。

根據阿拉米達縣網站的數據，王耀明在第三區市議員的競選中獲得了710票，遠高於他的兩個競爭對手博爾（Kristy Boer）的430票和吉沃(Lee Guio)318票。

對於目前的計票結果，王耀明表示，並不感到意外。

王耀明本次參與市議員競選的標語是「在一起，我們可以有所作為」（Together, We Can Make A Difference）。作為前學區委員，他十分看重教育，認為教育是實現美國夢的重要因素。他準備通過成為市議員，幫助社區變得更安全，街道變得更清潔；支持小型和大型企業取得成功；提供學生課後計畫，完善城市的圖書館系統，讓城市響應孩子的需求，為孩子提供獲得經驗的機會；確保城市基礎設施不會對老年人造成障礙和危險，建立尊重長輩的社區文化；鼓勵社區的種族多樣化；維持一個高效的好政府，維護政府的透明度和問責制。

王耀明在先前的競選宣傳活動中屢遭打壓。插在私人草坪上的競選標牌被市府員工不合規地拔除；被聯合市市長維納奇（Carol Dutra-Vernaci）群發的郵件抵制；甚至有部分政界好友迫於壓力不敢出面為他背書。但他依然在這樣的狀況下贏得了此次選舉。

王耀明呼籲華裔群體積極參政，不僅要投選票，還要站出來表達自己的意見，參與每個城市都有的各種委員會，努力大聲地發出自己的聲音。

作為一名民選官員，王耀明承諾，將促進城市的經濟發展，努力解決聯合市的治安問題，讓槍擊率和犯罪率降下來。

王耀明感謝選民的幫助和支持。他說，「我已經做好準備了，我會一件一件地把這些事情做好，傾聽大家更多的想法」。

教育 學區 華人

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