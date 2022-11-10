佛利蒙高中學委 寇惠風有望當選

多位社區領袖關心學區委員的選情。（記者李榮／攝影）

在這次大選當中，南灣地區最受僑胞注意的選舉之一，就是佛利蒙聯合高中學區 （Fremont Unified School District, FUSD）的學區委員競選。該學區有眾多華人 居民，包括幾所全美名列前茅的公立高中，不過目前並沒有華人的學區委員。長期耕耘社區的前北加州 中文學校聯合會會長、北加州工商會會長寇惠風，今年8月時宣布競選學區委員。此次應選三席，至截稿為止拿下1萬8368張選票，名列第三，一般認為選情樂觀。

佛利蒙聯合高中學區的五所高中包括林布魯克（Lynbrook）高中、蒙他維斯塔（Monta Vista）高中、庫比蒂諾高中、Homestead高中、佛利蒙（Fremont）高中。目前得票第一名的是現任的松本（Naomi Nakano-Matsumoto）；第二名也是現任的金羅莎(音譯，Rosa Kim)，兩人分別為日裔與韓國裔。寇惠風則名列第三。他的得票與第四名有一定的差距，當選機率頗高。

寇惠風這次與現任的松本及金羅莎一起聯合競選，並且共同受到多方的背書與支持。開票夜晚，包括聖他克拉拉縣議員李洲曉（Otto Lee）、麓迪安薩社區學院學區委員鄭蓓立（Peral Cheng）、前庫比蒂諾市長張昭富（Barry Chang）、加州前眾議員方文忠（Paul Fong）、民主黨聖他克拉拉中央委員主席詹姆斯（Bill James）等人與多位支持者都聚在民主黨聖他克拉拉縣中央委員會辦公室，一同等待計票結果。

張昭富指出，這次的選舉在地方上，可以看到不同陣營的人互相攻訐，尤其是庫比蒂諾的選舉相互攻擊的情況特別厲害，他個人認為這類行為不該鼓勵，「不管哪一黨為人民做事最重要。是非對錯總有一個標準，不能似是而非。」

他表示，選舉就是公平競爭，選舉時各自抒發理念，以政見來競爭；而選舉後要有運動家精神、要服輸，希望各方都保持風度。

張昭富還認為，或許是之前總統川普的影響，這幾年愈來愈可以感受到出現了一些白人至上的言論與行為，甚至還有仇恨事件，「拜託，我們已經是在加州、非常自由的州，還有這種事發生？」