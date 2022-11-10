沒意外 灣區多位華裔現任民代穩定領先

邵陽（左）與太太一起在選舉夜關心開票結果。（邵陽提供）

隨著選票持續開出，這次競選勝負的情況也愈來愈明朗。幾位原本就預計選情較穩的現任華裔候選人，至今為止均沒有意外，包括加州眾議員 李天明（Alex Lee）、加州眾議員羅達倫（Evan Low）都大幅領先對手，基本穩操勝算。薩拉度加市議員趙嬿（Yan Zhao）、佛利蒙第四區市議員邵陽（Yang Shao）也算對手有相當的差距。學區 委員劉錦宗（Jerry Liu）、唐玉鴻（Jeff Tang）、葉燕麗（Kelly Yip-Chuan）同樣是名列第一。

現任的眾議員李天明至截稿為止，在聖他克拉拉縣總共拿下約66%的選票，在阿拉米達縣也拿到同樣拿到66%的票，都大幅領先共和黨籍的對手伯頓（Bob Brunton）。李天明是香港移民第二代，也是公開的雙性戀加州眾議員，政治光譜上屬於進步派，思想與看法較為前衛，偏向民主社會主義。幾年前當選時，他是加州80年以來最年輕的眾議員。

加州眾議員羅達倫目前拿下72%的選票，勝選基本無懸念。羅達倫在聖荷西長大，畢業於聖荷西州立大學（SJSU），後來搬去金寶市，還曾當過金寶市的市長。他經常參與華人社區的活動，與華人關係密切。

邵陽目前拿下56%的選票，領先對手拿到的43%的選票。邵陽表示，目前點票仍在持續進行，但由衷感謝所有在他競選連任時出錢出力的朋友。他更要感謝家人的支持，才讓他得以從事公共服務。他表示，如果目前的領先得以維持至順利當選，他會堅守對於選民的承諾，始終將佛利蒙市的治安放在第一位，營造安居樂業的城市。

同樣也是現任的薩拉度加市議員趙嬿，至截稿為止也位居第一，拿下4734張的支持選票。趙嬿這次雖是現任，但幾位對手實力強勁。

另外，聖荷西Orchard學區委員、華人家長唐玉鴻，截至目前為止拿下741張選票，位居第一。Orchard屬於較小的學區。庫比蒂諾聯合學區的劉錦宗，至截稿為止則拿下1萬4648張選票，同樣位居第一。 密爾比達學區委員葉燕麗（Kelly Yip-Chuan），拿到6113張選票，居於首位甚至領先更為資深的克里斯伍德。

挑戰洛斯蓋圖薩拉度加聯合高中學區的Steve Chen，則拿下6937張選票，目前位居第二。該學區今年有三席空缺，因此當選希望也不弱。