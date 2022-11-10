加州初步開票 墮胎權納州法通過 反對兩項有關賭博提案

加州主要選舉初步開票結果出爐。其中，選民以壓倒性多數選票通過第1號提案，提案內容是將墮胎權與節育權益納入加州州法。(Getty Images)

根據加州 選舉初步開票結果，加州選民反對兩項有關賭博提案，包括部落賭場及線上應用程式博彩；否決收緊對腎透析診所監管提案；支持州法制定墮胎 權、維持加味菸草的禁令，並增加對公立學校藝術教育 的資助。

第1號提案(Prop. 1)：墮胎權納入州法。選民以壓倒性多數選票通過第1號提案，提案內容是將墮胎權與節育權益納入州法。提案選票以68%對32%的比率領先。在美國最高法院通過推翻1973年羅訴韋德案裁決、終止聯邦墮胎權之後，州立法人士今年6月將該提案置於選票。

儘管根據加州法律，墮胎依然合法，但州立法人士與州長紐森認為，若聯邦政府通過國家墮胎限制，則需有第1號提案保護墮胎權利。支持者期望選票大比率獲勝，可在全國發出強烈支持墮胎選擇權的聲音。

第26號提案(Prop. 26)：部落賭場的體育博彩。選民反對第26號提案。該提案允許美國原住民部落賭場與加州四個賽馬場進行體育博彩。選票反對與贊成比率為70%及29%。

第27號提案(Prop. 27)：線上體育博彩。選民反對第27號提案。該提案允許賭博人士在加州任何地方投注體育賽事及線上遊戲競賽。選票反對與贊成比率為84%與16%。

第28號提案(Prop. 28)：學校藝術教育。選民輕鬆通過第28號提案，該提案增加加州在K-12公立學校藝術與音樂教育支出。提案以贊成票63%與反對票37%的比率領先。提案要求自明年開始，為K-12公立學校藝術與音樂教育增加約十億元經費。支持人士認為，藝術教育可協助學生進行認知發展與空間學習，並提高入學率。

第29號提案(Prop. 29)：腎透析診所規定。選民否決第29號提案，反對與贊成票數比率分別為70%與30%。該提案將收緊對腎透析診所的監管。這是自2018年以來第三次此類提案未獲通過。今年提案版本要求有執照醫生、護士或醫生助理在診所的所有治療時間內都需在場。代表醫務工作的工會領袖與支持者認為，這將使診所更安全。反對者則認為，這是假借安全之名的工會提案。

第30號提案(Prop. 30)：為電動汽車提供資金。選民否決為資助減少溫室氣體排放計畫、提供電動汽車經費的提案。這是加州提案選票中、唯一反對與贊成票數比率接近的提案，分別為57%與43%。提案增加富人所得稅，並要求加州將增稅收入用於電動車退款(rebate)、基礎設施與野火防治計畫，若提案獲准，收入超過200萬元者、稅率將增加1.75%。

第31號提案(Prop. 31)：禁止加味菸草產品。選民壓倒性通過禁止加味菸草產品的第31號提案。提案以65%對35%比率領先。州立法人士與紐森2020年通過禁令，但菸草業者收集簽名迫使選民公投。禁令適用於大部分加味菸草產品，但價格至少為12元的手工雪茄、經許可的水菸零售商出售的散葉菸草及水菸菸草除外。