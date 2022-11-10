受失言風波衝擊 金山學委開票 徐安暫居第三

徐安選前曾去中華總會館致詞，尋求社區支持。（記者張曼琳／攝影）

早些時候舊金山 聯合學區對三位學委的罷免 風波結束後，由市長布里德（ London Breed）任命的三位教委，徐安、黎美兒（Lainie Motamedi）和李慧文（Lisa Weissman-Ward）都參與了今年的選舉，競選連任以保留席位。截至發稿，徐安得6萬5319票，得票率18.44%，暫居第三，黎美兒得票7萬0516，得票率19.91%，排第二，李慧文得票8萬0507，得票率22.73%，排首位。本次學委共選出三位，上述三位均取得暫時的領先。

徐安上任後曾因失言風波而遭到衝擊，這次選舉結果將檢驗選民對徐安的信任度。除前三名之外，緊隨徐安其後的第四名參選人是 Alida Fisher，得票率16.6%，雖差距並不明顯，但對徐安仍是威脅。

徐安9日下午在電話中向本報表示，三個月前的失言風波，確實是影響本次投票 排名的部分因素，但還有另一部分原因是，她作為罷免運動主導人之一處於「風口浪尖」上，常為罷免運動「拋頭露面」也因此經受了更多的打擊，失去了不少政治組織的背書機會。但同時，徐安也保持樂觀態度，她表示，華裔社區對她提供了堅實的支持，「這些支持者的意志都十分堅定，他們都深刻明白，是為了什麼選擇我。」她也籌集超過6萬元競選資金，是為所有競爭對手的兩倍多。

根據「舊金山紀事報」報導，儘管當時有壓倒性的支持罷免三位前學委，但仍有反對罷免的人士。這些人希望借周二（8日）的選舉，表達低投票率通過的罷免並不代表整個城市的立場。

此前被罷免的學委之一Gabriela López本次再度參選，得票率為12.4%，排名第五。

徐安還向本報透露，「目前才計入15萬張選票，還有10萬張選票未計，」她認為「還存在變動的可能性。」今（10）日下午4時，舊金山選務網站將更新選票情況。徐安認為，到那時，「結果就差不多了」，但將會帶來的是「大變動還是小變動」，她表示無法對此預測。「現在已經放鬆心情，耐心等待結果。」徐安還表示，有幾十年從商經驗，應對「任何不確定因素，為一個常態，」因此，她在選舉日後心態「很穩」。