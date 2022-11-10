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謝安宜宣布勝選後首日訪華埠 稱將繼續猛踩油門落實公安政策

記者王子涵／舊金山報導
中華總會館首位女總董林少琪（左起）、地檢長謝安宜、舊金山市長布里德、加州實業公司董事長李兆祥一起，走訪華埠小商家。（記者王子涵／攝影）
中華總會館首位女總董林少琪（左起）、地檢長謝安宜、舊金山市長布里德、加州實業公司董事長李兆祥一起，走訪華埠小商家。（記者王子涵／攝影）

在宣布勝選舊金山地檢長的幾個小時後，謝安宜（Brooke Jenkins）與市長布里德（London Breed）9日早探訪了華埠企李街與都板街上的小商業。根據目前舊金山的開票結果，不僅謝安宜保住了地檢長的地位，市長背書的大多數提案都獲得通過，也因此，兩人帶著好心情，走訪商家，還為家人購置了簡單的首飾和衣物。中華總會館首位女總董林少琪、岡州總會館主席黃國康、中華總商會會長劉運方、加州實業公司董事長李兆祥等人陪同。

市長布里德表示，華埠是購買節日禮物和遊覽的好地方，在這裡可以買到各式各樣的禮物，她期待年底節日季華埠即將舉辦的節慶活動。

觀察目前的計票結果，由市長直接任命的候選人都有著不俗的表現。除謝安宜以外，麥德誠（Matt Dorsey）在第6區市議員的競選中也大幅度領先，2人對犯罪的強硬態度得到了舊金山選民的認可。

布里德對此表示：「我們同時也關心司法改革，也認同罪犯值得第二次機會，但人們應該為越界的行為負起責任。」她舉例說，1個罪犯曾前後洗劫華埠30家小商業，卻最終被前任地檢長釋放。「如果監獄不是正確的選擇，那麼該罪犯也一定在釋放前得到一定的幫助，而不是毫無作為的被釋放。」

對於目前科技公司大量裁員可能對舊金山帶來的影響，布里德表示，市府已經擴大對於被裁僱員的再就業幫助，提供合適的崗位，目前已經有超過100人提交了工作申請。「我認為在未來的數年，這都將是個挑戰。」布里德希望科技行業能夠更加多元，如發展清潔科技、綠色科技等。「我們剛剛從疫情大流行中走出，城市的復甦還要更多的時間。」

面對即將到來4年任期，謝安宜表示，她將繼續如前4個月一樣，猛踩油門，確保有關公共安全的政策繼續實施。

謝安宜表示，她將繼續如前四個月一樣，猛踩油門，確保有關公共安全的政策繼續實施。（...
謝安宜表示，她將繼續如前四個月一樣，猛踩油門，確保有關公共安全的政策繼續實施。（記者王子涵／攝影）

謝安宜對與警局的關係表現出十分積極的態度，她形容兩部門如同左手與右手。「我真的相信，地檢處與警局的關係到目前為止已經被完全修復了。」謝安宜說，「地檢處無法獨立確保舊金山市的公共安全，我們需要警局的工作。」

幾天前，有媒體曝出謝安宜非法將警局機密文件分享至私人郵箱，在選舉最後關頭引起不小爭議。對此謝安宜回應道，事件只是政治噱頭，她沒有犯法。「我更關心的是，在我離開地檢處的時間裡，我的工作郵箱被掌握在地檢處以外的人手中。」

她最後強調，她在過去4個月的努力已經充分向外界表達，舊金山不再是犯罪者的天堂，罪犯將為自己的行為負責。

中華總會館首位女總董林少琪與地檢長謝安宜。（記者王子涵／攝影）
中華總會館首位女總董林少琪與地檢長謝安宜。（記者王子涵／攝影）

舊金山 華埠 加州

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