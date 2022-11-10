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謝安宜提前慶勝選 對手濱崎：不尊重選民

記者王子涵／舊金山報導
謝安宜感謝家人和朋友的支持，謝安宜丈夫站在其左側。（記者王子涵／攝影）
謝安宜感謝家人和朋友的支持，謝安宜丈夫站在其左側。（記者王子涵／攝影）

儘管舊金山地檢長選舉的檢票工作還未完成，但謝安宜（Brooke Jenkins）以目前48%的得票率已提前宣布贏得選舉。9日晚的開票派對上，謝安宜感謝家人與支持者的付出，並一起跳舞慶祝勝利。

根據最新統計，主要挑戰者前警委濱崎（John Hamasaki）獲得34%的選票，民權律師小阿里奧圖（Joe Alioto Veronese）獲得13%的選民支持。儘管沒有候選人的得票率超過勝出要求的50%，但依據優先排序計票規則，第一輪統計結束後，如無人過半數，最後一位候選人的選票將被重新計算，點算選票上圈選的第二名候選人。

濱崎在一份聲明中也表示，在這個階段就早早宣布勝利，是對選民和我們民主制度的不尊重。

不過在首輪計票結果公布後，支持者們就開始慶祝起來，謝安宜也進行了一段簡短的演說。她感謝家人和朋友的支持，稱他們在這段波折但令人激動的旅程中保持韌性。

41歲的謝安宜是一位政治新秀，在去年10月辭去地檢處的工作，成為罷免前地檢長博徹思（Chesa Boudin）運動的發言人，並最終幫助罷免選舉勝利。7月，市長布里德（London Breed）任命她為臨時地檢長。

在首輪計票結果公布後，支持者們就開始慶祝起來。（記者王子涵／攝影）
在首輪計票結果公布後，支持者們就開始慶祝起來。（記者王子涵／攝影）

罷免 開票 舊金山

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