聖荷西市長開票 馬漢暫時領先

馬漢在派對上抱著女兒與支持者握手。（記者熊移山／攝影）

聖荷西 兩位市長候選人旗鼓相當，競選結果8日晚間開始發佈。截至截稿時，聖荷西市議員馬漢（Matt Mahan）暫時以840票領先聖他克拉拉縣議員查維茲（Cindy Chavez），可能會當選下一任聖荷西市長。

馬漢的競選活動一直在推出常識運動（common-sense plans），以使政府更加透明和負責，減少政府浪費，聘用更多警察，結束遊民 在街頭流浪現象，清理城市等。

查維茲對於可負擔住宅、無家可歸問題、治安改善的鬥志昂揚，認為自己擁有改變事物所必需的經驗和關係，相信自己多年的從政經驗能讓意見不同的人士相聚在一起合作。

馬漢在其市長競選網站中呼籲市縣為遊民尋找低成本，安全和可靠的住所，結束遊民危機。他要求禁止人們在學校，公園，溪流等重要的公共場所附近露營。建立遊民危機的長期解決方案，管理好城市的數百個遊民營地，為營地提供基本的衛生和垃圾收集服務。

馬漢在去年6月份獲得市議會的支持，將部門和項目的資金與其為居民提供的服務掛鉤。這種基於績效的預算 分配方法雖然在商業界很常見，但尚未在市政廳實施。馬漢現在正與聖荷西市的預算部門合作，透明化居民稅收的支出方式，並實施問責制度。馬漢強調讓政府盡可能地容易接近和開放。他還發起了該地區有史以來第一次州政府活動，並繼續舉行每兩週一次的市政廳會議，以便居民可以直接與馬漢聯繫，提出問題、分享想法和表達他們的擔憂。為了使社區能夠在政府中發揮積極作用，馬漢和他的辦公室發起了一組居民工作組，以解決街頭賽車、心理健康服務、住宅區劃等關鍵問題。

即使查維茲目前票數暫時落後，但她的影響力依然不容小覷。