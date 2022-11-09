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薩拉度加市議員 趙嬿暫居領先

記者李榮／灣區報導
趙嬿競選連任，暫居第一。（趙嬿提供）
趙嬿競選連任，暫居第一。（趙嬿提供）

薩拉度加前市長、現任市議員趙嬿（Yan Zhao）今年面臨連任選舉，這次的市議員是五人選三席，趙嬿雖是現任，但其他候選人包括佩吉（Chuck Page）等人在社區也有相當的實力，因此競爭格外激烈。至截稿為止，趙嬿拿下4193張選票，暫居第一。

趙嬿2018年時選上市議員。之前她就曾參選過，應是矽谷第一位參選市議員的女性大陸留學生背景候選人。雖然剛開始未能如願，但是不屈不撓，後來終於選上市議員，兩年前被輪選為市長。擔任市長時更具有指標意義，因為她是薩拉度加在華裔女巿長的劉嘉琳（Aileen Kao）、朱淑玲（Emily Lo）之後，第三位華裔女巿長。而且三人分別來自台灣、香港、中國大陸，成為佳話。

密爾比達方面，今年的市議員與學區委員也都有華裔參選人的投入。密爾比打學區委員葉燕麗（Kelly Yip-Chuan）面臨重選，至截稿為止，葉燕麗拿下5210張的選票，暫居第一。密爾比達聯合學區委員蔡和均（Michael Tsai），今年則轉戰市議員的選戰。至截稿為止，蔡和均拿下2244張的選票，暫居第三。

同樣已面臨重選的聖荷西Orchard學區委員、華人家長唐玉鴻（Jeff Tang），在社區有一定的知名度。Orchard是相對小的學區，至截稿為止，唐玉鴻拿下648張選票，暫居第一。

學區 華裔 密爾比達

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