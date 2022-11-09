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佛利蒙學委 寇惠風暫居第三

記者李榮／庫比蒂諾報導
寇惠風在選舉當天仍出外掃街。（記者李榮／攝影）
寇惠風在選舉當天仍出外掃街。（記者李榮／攝影）

候選人寇惠風（Stanley Huey-Feng Kou）表示，佛利蒙聯合高中學區（Fremont Unified School District, FUSD）這次是五搶三的局面，兩位是爭取連任的委員，另外就是他與一位日裔及韓裔候選人競爭。雖然，自己是從8月14日才正式投入競選，但多年來他在社區的耕耘有一定的聲浪與累積。至截稿為止，他拿到1萬4881張選票，位居第三。

他表示，自己的優勢除了是唯一的華人候選人之外，也同時受到民主黨及高中教師公會的支持，對於一位初試啼聲的候選人來說已相當不容易，非常感謝各方的支持。寇惠風認為，這次投票整體來說並不是很踴躍，8日早上他都還繼續在外催票、跑行程，希望把握最後的幾小時，讓大家都能出來投票。

寇惠風並說，佛利蒙聯合高中學區範圍很廣，估計約有10萬張的選票。以2020年的選舉當選者的標準來看，至少需要3萬票以上才有機會當選，所以只能全力衝刺，靜待計票的結果。

「由於這次的參選，我能夠感受到華裔在矽谷社區的重要性。華裔在我參選的學區中，占有很高的比例，學區事務應該要有華裔的聲音，也要積極的參與。」寇惠風表示，華裔移民身分背景，很榮幸參選以後受到民主黨的高度重視。自己多年來一直都參與公立學校教育的服務工作，也受學區的教師公會的背書，更在宣布參選後短短一個月，獲得了本地大多數的民選官員的背書與支持，「不論這次是否能當選，都要感謝僑界的支持，以及競選團隊的全力投入。」

學區 華裔 投票

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