東灣阿拉米達縣第3區縣議員 譚蓮娜得票過半

莊錦鎮今年競選東灣交通局第三區董事。（記者劉先進／攝影）

去年11月3日，阿拉米達縣華裔 議員陳煥瑛因交通意外突然離世後，她在縣議會空出的席位，在本次期中選舉競爭頗為激烈。兩位均致力傳承陳煥瑛遺志的阿縣第三區縣議員候選人分別是前阿拉米達華裔副市長譚蓮娜（Lena Tam）和現任屋崙 副市長、不分區市議員卡佩林（Rebecca Kaplan）。截至發稿前，譚蓮娜得票12838票，得票率55.11%，競爭對手卡佩林得票10458票，得票率44.89%。

譚蓮娜在8日下午表示，她感到「一切很好」，正在抓緊選舉日當天的最後時間，積極打電話與選民聯絡。她透露，與她接觸的選民反饋都很不錯，「十分積極」，但她仍然感覺投票 率不會特別高。

自去年底，陳煥瑛去世後不久，譚蓮娜就決心參選，並開展競選工作將近一年。在此期間，她和競選團隊致電近2萬7000名選民，在選區內挨家挨戶上門宣傳約2萬戶、張貼約600個草坪標誌，並送出許多的郵件和數字競選廣告等。

她還透露，晚間將在阿市自己家中，和一路相伴她競選的義工們一起，舉行非公開的競選夜派對。她感謝義工對她的支持，「如果沒有他們，我走不到今天這一步，」還說，「我們運作了一次強勁的選舉，做到最好。」

譚蓮娜也表示，在今年6月的選舉中因沒有候選人達到50%選票門檻，她和卡佩林參加本次複選，在初選中落選的日裔候選人柿芝（David Kakishiba）成為她的支持者。暫時接替陳煥瑛位置，幕僚長布朗（Dave Brown）因承諾不尋求連任，並兌現支持華裔女性參選者的承諾，為譚蓮娜背書。同時，在初選時，譚蓮娜還獲得屋崙市長薛麗比背書和阿縣第一區縣參事豪伯特（David Haubert）「雙推薦」。

交通局董事競選 莊錦鎮暫落後

屋崙華促會籌委會主席莊錦鎮（Stewart Chen）今年競選東灣交通局（AC Transit）第三區董事。截至發稿前，莊錦鎮得票7667票，得票率35.11%。他的競爭對手、東灣交通局公共交通經理賽德（Sarah Syed）得票14173票，得票率64.89%。

莊錦鎮8日下午說，前段時間籌集到7萬元，每個周末都在拉選票，還透過電郵、電話等方式鼓動選民投票。之前阿拉米達縣初選有35%的選民投票，預計此次選舉有50%到60%的選民投票。8日晚上8時30分有第一批開票結果，10時為第二批。如果票數相差很遠，就能宣布輸贏結果，若票數接近，也要等到第二天才知道結果。他說：「非常緊張，昨晚都睡不著覺。」