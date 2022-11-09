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東灣三谷選戰 華裔候選人競爭激烈

記者劉先進、張曼琳／東灣三谷報導
中國遼寧省第一代移民劉亞洲。（記者劉先進／攝影）
中國遼寧省第一代移民劉亞洲。（記者劉先進／攝影）

東灣三谷地區，今年湧現出至少4個華裔候選人，角逐兩個席位。中國遼寧省第一代移民劉亞洲（Joel Liu）參選東灣三谷地區布利桑頓（Pleasanton）第三區市議員。截至發稿前，劉亞洲排第二得票647票，得票率33.54%。對手之一、競選連任的現市議員特斯塔（Julie Testa）為首位得票867票，得票率44.95%。另一個對手、曾擔任布利桑頓學委12年之久的華裔Jamie Yee得票415票，得票率21.51%。

劉亞洲的競選綱領是，打造安全而可持續性的城市，加強市政府和學區之間的合作關係。他說，歷史上布利桑頓的財務管理頗為出色，但最近的一些跡象表明，財政決策不力，經濟衰退的風險迫在眉睫。作為一個企業的領導者，他管理了多個百萬數額的項目和業務，他希望用專業經驗來維持，以確保城市財政走上可持續道路。

郭佳霖、吳劼 角逐都布林第三區學委

另外，52歲的台灣移民背景出身的郭佳霖（William Kuo）和創辦房地產經紀公司、多年擔任學校義工的中國成都第一代移民吳劼（John Wu），角逐都布林第三區學委。截至發稿前，郭佳霖得480票，得票率63.32%，吳劼得278票，得票率36.68%。

郭佳霖來自台灣移民家庭。（圖：郭佳霖提供）
郭佳霖來自台灣移民家庭。（圖：郭佳霖提供）

創辦房地產經紀公司、多年擔任學校義工的中國成都第一代移民吳劼（John Wu），...
創辦房地產經紀公司、多年擔任學校義工的中國成都第一代移民吳劼（John Wu），正在競選東灣都布林第三區學委。（圖：吳劼提供）

吳劼的競選口號是，為都布林學校創造卓越，希望解決學生人數飆升、學位不夠問題，進行充分的財務管理，合作和增加學生機會。例如，市內第二高中建設預算有缺口，可以透過私人籌資、冠名等方式，完善資金，給第二高中配套建設游泳池、劇院等設備。

郭佳霖自1999年在都布林生活，至今已有23年，他和去世的妻子、前學委崔仁京育有兩個小孩，他們均為學區學生。去年3月，年僅48歲都布林第三區學委韓裔崔仁京（Catherine Kuo）在學區擔任義工時，因意外不幸離世。隨後，與她結婚25年的先生郭佳霖被任命為臨時學委。

郭佳霖決心參選，完成剩餘的兩年任期，完成妻子的遺志和學區未來。他的政綱包括，繼續按需推動擴大學區規模、兌現亡妻崔仁京關於公平資金分配的承諾和改進安全程序等。郭佳霖8日下午向記者表示，選舉日當天不再進行選舉活動，晚間會和義工在該市一間美式餐廳舉行選舉夜派對，他對選舉結果頗有自信。

學區 移民 華裔

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