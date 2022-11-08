BART擴建至聖荷西 VTA再伸手要數十億

VTA向拜登政府尋求撥款協助BART捷運延伸至聖荷西計畫。圖為計畫設計圖。(圖取自VTA官方臉書)

聖他克拉拉谷交通局（VTA）再度向拜登 政府尋求數十億元撥款協助捷運工程，若申請款項成功，加總前後所有款項經費，這個將BART列車延伸至聖荷西 的長期延誤計畫，所需總額可能將達93億元。交通專家認為，這是一筆巨大金額。

監管這個全國最大交通延伸計畫之一的交通主管表示，他們有計畫填補計畫成本與可用資金之間的差距，要求拜登政府提供歷史上最大筆聯邦經費46億元，推動BART擴建計畫可於2034年完工，比VTA目前官方時間表延後四年。VTA上個月致信聯邦交通運輸局（FTA），請求聯邦撥款。目前，FTA已同意提供高達23億元經費。

聖縣居民曾兩次投票 同意徵稅，促使BART延伸項目實踐進行，第一次是在2000年、第二次是在2008年。VTA總經理葛諾特（Carolyn Gonot）表示，當地選民已盡力協助計畫，南灣納稅人同意支付約28億元納稅，另外還包括3.75億元過橋費用。

這個大型項目所需總金額，現在已比上次估計的69億元高出35%，幾乎是2014年初步估計時的兩倍。但是，VTA官員在經費申請加上警示，表示他們仍未知真正成本或確定當前項目時間表。葛諾特指出，重新設定計畫基礎將有更完整的估計，可能導致所需總額數字更低或更高。

VTA經費申請核心是一項聯邦風險分析，2021年曾分析該項目的可能成本為91億元。VTA官員當時曾表示，聯邦預估數字是成本上限。然而，分析也包括可能超過100億元的更高數字。FTA一年前也完成對該項目的審查，但是在通貨膨脹失控之前。

紐約大學交通項目研究教授高德溫（Eric Goldwyn）認為，若FTA接受VTA申請更多聯邦資金計劃，這將是歷史上最大一筆單一聯邦撥款。FTA在一份簡短聲明表示，已收到VTA提案，將審查他們的請求，並儘快做出回應。

VTA坦承，在聖縣選民2000年首次核准BART延伸至聖荷西計畫預算之後，完工時間表已延長了34年。因此，接下來數月是關鍵。VTA將很快批准經費購買大型隧道挖掘機器。聖荷西市長李卡多表示，在建築成本迅速上漲情況，控制成本並迅速開工相當重要。