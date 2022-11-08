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49人斥巨資 介入聖他克拉拉市選情

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49人隊斥巨資試圖影響聖他克拉拉市的選情發展。（美聯社）
49人隊斥巨資試圖影響聖他克拉拉市的選情發展。（美聯社）

聖他克拉拉市是舊金山49人隊李維球場所在地。今年聖市市長與市議員選戰中，49人隊已斥資數百萬元積極介入，試圖影響聖他克拉拉市的選情發展，情況比兩年前尤為激烈。

舊金山49人隊執行長約克 (Jed York) 於聖市2020年選戰中投入300萬元捐款，協助49人當時支持的候選人貝克 (Anthony Becker) 、簡安 (Suds Jain) ，以及巴克 (Kevin Park) 順利當選。削弱市長吉爾摩 (Lisa Gillmore)在議會的勢力。

約克與49人隊試圖挑戰聖市現任市長吉爾摩，另計畫贏得第二選區與第三選區的市議員寶座，直到10月28日為止，49人隊已投下380萬元選戰捐款，協助他們支持的候選人贏得勝利。另根據報導，49人隊上周再度投下70萬元選舉捐款，目前49人隊已為聖市今年選戰投下450萬元。

49人隊的對手房地產集團實力也不容忽視。聖市房地產集團支持現任市長吉爾摩，捐款25萬元為吉爾摩助陣，然而與49人隊的大手筆投資，仍是小巫見大巫。吉爾摩協助房地場商The Related Companies 開發240畝市區土地。

吉爾摩市長是房地產經紀人，自己經營一家房地產管理公司。她先後在聖市市議會擔任兩任市議員，另從2016年起擔任聖市市長職務，總共在聖市市府服務時間已長達18年。

統計顯示，捐助吉爾摩主要集團除房地產公司Related Companies外，另外聖市警察公會捐款5000元為吉爾摩助選，另籌募8400元廣告文宣攻擊吉爾摩的對手貝克 (Anthony Becker) 。聖他克拉拉市消防公會亦支持吉爾摩。此外吉爾摩為了這次選戰自己投下1萬2000元選戰經費，另從其他捐款募集到4萬元。

貝克2018年曾挑戰吉爾摩市長寶座不幸敗北。2020年順利當選市議員後，今年捲土重來，得到49人隊財力雄厚的選戰委員會大力支持。根據統計，49人隊經由其選戰委員會，斥資140萬元替貝克助選，另資助攻擊吉爾摩組織100萬元以上。其他捐款為貝克助選的總金額只有1萬7000元。

聖他克拉拉市的註冊選民只有5萬7500人。易言之，49人隊為了這次選舉，平均對聖市每名註冊選民投資42元。

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