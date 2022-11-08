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要免費未果 非裔客瘋砸華裔店

記者張曼琳/舊金山報導
「發瘋」的女顧客手腳並用，把上百件商品從貨架上甩下，並用腳踩商品向陳芳示威。「陳芳提供）
「發瘋」的女顧客手腳並用，把上百件商品從貨架上甩下，並用腳踩商品向陳芳示威。「陳芳提供）

去年5月15日，在華埠都板街附近經營手機修理和配件店的女商戶陳芳（Fanly Chen），因阻止盜竊嫌犯偷竊打傷眼角，還遭報復被噴胡椒噴霧，被送往醫院救治，引發社區廣泛關注。時隔一年多，陳芳的店鋪又遭惡意破壞，一位非裔女顧客在被告知無法免費獲得修手機的服務後，當場「發瘋」，手腳並用把上百件商品從貨架上摔下，並用腳踩踏商品，向陳芳示威。

陳芳向本報表示，事發在上周五（4日）下午3時左右，一對非裔男女到她的店中。陳芳立刻認得，正是在3周前到她店中修理手機的顧客。陳芳表示，這對男女年紀相仿，看起來在20歲左右，從言行中推測應該是對情侶。

3周前，這兩人來到店中修理手機，這位非裔女子使用的一部手機前後面都已經被摔壞，陳芳收費100元，幫其換好了新的屏幕和後蓋。在結帳時，陳芳告知他們加上稅金後的修理費為110元時，那位女顧客頗為不滿，還責怪男方沒有問清價格。為了讓顧客滿意，不想招惹是非，陳芳最終免了他們的稅金，只收取了100元。

沒料到的是，還不到一個月，這對男女又回到她的店鋪。陳芳告訴記者，當日上午她接到女顧客電話稱，3周前修理的手機有問題，陳芳告訴她需要將手機送到店裡，才能知道是什麼問題。在下午送到店裡後，陳芳見到手機的LCD屏幕明顯的是人為摔壞的，於是她向顧客解釋，因是人為原因損害，不在保修範圍 ，如想修理必須支付修理費。

儘管非裔男子的態度人還好，但女子在聽到「不在保修範圍」之後，立馬像是「發瘋」一樣，手腳並用地把店裡上百件商品從貨架上摔下來，並用腳踩商品向陳芳示威，態度囂張，還不斷要求陳芳提供免費修理，稱是陳芳修理不當，導致她用手按壞的螢幕。

陳芳見狀大聲尖叫，吸引隔壁的巡邏警員，女子還順勢逃出店門，「幸運的是，警察很快就來了，並要求他們留在現場。」陳芳說，非裔男子的態度還是很好的，表示會賠償其損失，而女子一臉無所謂，在警方問話期間還不停地吸電子菸。警方在做紀錄後，「大事化小，小事化了。」就讓兩人離開，令陳芳備感沮喪。

陳芳估計，破損的包裝加上耽誤的生意和人工，她損失了約1000至2000元。另外。在事件發生後，她精神上總是感到心神不寧，在開車時還撞了車，需要上萬元的修理費。她自認「倒霉事總是接二連三發生。」也想到，這對情侶連10元的稅金都不願支付，此後也一定不會回來賠償。

陳芳也認為，「並不是所有的非裔都是不好的。」但她還是感到，本次事件與她的亞裔女性身分有關，受到「種族歧視」。她表示，「發瘋」等女子連連要求「免費服務」並大肆破壞商品，就是想威逼陳芳妥協，覺得她「好欺負」。陳芳還透露，近一年來，華埠在多方的努力下，治安還算不錯，也很少見到無家可歸者在此遊逛，但「小偷小摸」和搗亂者仍時常發生，不少商戶也均感到無奈。

監控拍到女子還順勢逃出店門，陳芳還追出門。（陳芳提供）
監控拍到女子還順勢逃出店門，陳芳還追出門。（陳芳提供）
陳芳估計，破損的包裝加上耽誤的生意和人工，她損失了約1000至2000元。（陳芳...
陳芳估計，破損的包裝加上耽誤的生意和人工，她損失了約1000至2000元。（陳芳提供）
陳芳表示，非裔女子一臉無所謂，還不停在警方問話期間的吸電子菸。（陳芳提供）
陳芳表示，非裔女子一臉無所謂，還不停在警方問話期間的吸電子菸。（陳芳提供）

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