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點小火防大火 加州擬年燒40萬畝地

編譯組／灣區7日電
加州一直與野火對抗、加以撲滅。須以某種形式減少燃料，否則會讓野火失控，燃燒是最有效的方法。(Getty Images)
加州一直與野火對抗、加以撲滅。須以某種形式減少燃料，否則會讓野火失控，燃燒是最有效的方法。(Getty Images)

聖他克魯茲山脈4日清晨涼爽潮濕，是工作人員聚集在開放草地、手持火炬的最佳時機，他們的目標是以火制火(fight fire with fire)。這場在索克爾示範州立森林園區(Soquel Demonstration State Forest)的火，目的是點燃小火以防止大火。加州計畫於2025年達到每年燃燒40萬英畝土地的目標。

在索克爾示範州立森林園區的火場只有4英畝、佔2681英畝荒野地的0.15%，火焰在夜晚來臨時熄滅。這場小火花費11年時間計畫、19個月準備，象徵著加州為尋求改善森林健康與社區安全，所面臨的各項挑戰。

加州一直與野火對抗、加以撲滅。現在正以各種方法改善。須以某種形式減少燃料，否則會讓野火失控，燃燒是最有效的方法。柏克萊加大森林生態學家約克(Rob York)表示，這是一個開始，還有很長的路要走，才能讓這種方法足以在生態系統規模產生影響。

上周，聖他克魯茲北部懷德牧場州立公園(Wilder Ranch State Park)進行300英畝的燒毀。上個月，聖馬刁縣上水晶泉水庫(Upper Crystal Springs Reservoir)有近20英畝土地被燃燒。索諾瑪縣最近也有兩次林地燃燒計畫。

然而，若沒有詳盡準備，燃燒可能導致災難。今年初，新墨西哥州的一場火，燒毀數百棟建築，引發新限制措施，美國林務局規定所有燃燒暫停90天。但若準備周全，燃燒就可發揮作用。當猛爆性的北加州卡爾多山火(Caldor Fire)蔓延到2019年已做燃燒處理地點時，火勢明顯放緩，南太浩湖城鎮得以倖免於難。

「計畫性燃燒」(Prescribed burning)並非新概念，美國原住民數千年來燃燒清理土地以進行狩獵，並讓養分重回土地。美國林務局制定一項為期十年策略，增加燃燒水平，根據計畫，在條件有利情況下，目前數十或數百英畝的燃燒項目，必須擴大至數千英畝。

約克指出，各方正在研究協助未來燃燒計畫更安全的新方法。無人機可在不安全條件下、進行空中點火，投入燃料球；攝影機可監測危險燃燒餘燼。加州林務與消防局防災專家芮斯塔諾(Joe Restaino)表示，這不僅是一個計畫、或是一片森林，而是為防禦更多火災做好準備。

加州 克魯茲 新墨西哥州

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