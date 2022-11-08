灣區米其林三星Manresa年底熄燈 推告別餐

知名主廚金奇7日正式宣布，他經營20多年的南灣洛斯蓋圖米其林三星餐廳Manresa將於明年1月1日結束營業。（取自臉書）

知名主廚金奇（David Kinch）8月時表示，他將離開他一手打造的灣區 米其林三星 餐廳Manresa，並接受外界對其餐廳和物業的報價。

7日金奇正式宣布，Manresa將於明年1月1日結束營業，但計畫在12月舉行一個月的慶祝套餐活動，提供「特色出品、創意和各式新舊菜餚」，最後會以除夕夜725元的「熄燈」晚餐，作為結業高潮。

金奇先前宣布要離開南灣洛斯蓋圖（Los Gatos）這家他經營了20多年的餐廳時，在一封電子郵件中表示，他希望展開他下一階段的烹飪之旅，將重心轉往其他較休閒的餐廳，包括洛斯蓋圖的Bywater、阿普度斯（Aptos）的Mentone和Manresa麵包店。

金奇在7日發表的聲明中說：「自從我宣布即將離職以來，我的團隊、行業同儕和顧客的支持讓我受寵若驚，他們都鼓勵我追求新的冒險。我的團隊非常有才華，我迫不及待想看看他們接下來會做些什麼。」金奇在聲中還特別點名感謝其總經理袁珍妮（Jenny Yun，音譯）、主廚羅梅洛 （Nicholas Romero）、葡萄酒總監兼侍酒師羅斯頓（ Jim Rollston）、糕點師莫伊森特（Courtney Moisant）和副總經理哈利 斯（Christopher Harris） 。

金奇說：「如果我沒有表達我對餐廳關門的感傷和這件事的衝擊，那我就失職了。過去20年是一段非常美好的經歷，除夕夜的派對也會非常棒。」

想要在12月前往Manresa享用最後晚餐的顧客，可能要支付比平時高一些的費用；12月的品嘗菜單價格將從每人425元調漲為595元，除夕夜晚餐則為725元，但當晚松露、魚子醬和美酒將不收取額外費用。

Manresa 11月訂位已全滿，12月的訂位將從11月14日午夜起開放。