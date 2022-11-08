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郭佳霖競選都布林學委：完成妻遺志

記者張曼琳／都布林報導
郭佳霖認為，自己十分擅長利用數據和分析，可協作解決學區面臨的複雜問題。（郭佳霖供圖）
郭佳霖認為，自己十分擅長利用數據和分析，可協作解決學區面臨的複雜問題。（郭佳霖供圖）

去年3月，都布林（Dublin）第三區年僅48歲的韓裔女學委郭氏（Catherine Kuo）在學區某中學擔任義工，向排隊車輛分發食物時被夾在兩車之間，不幸離世。隨後同她結婚25年、今年52歲有台灣移民背景的先生郭佳霖（William Kuo）被任命為臨時學委。為完成妻子的遺志和學區未來，郭佳霖今次也下決心參選，完成剩餘的兩年任期。此次競選第三區學委，包括吳劼和郭佳霖兩位華裔候選人，該席位任期為兩年。

為亡妻提訟 不會影響學委工作

自1999年，郭佳霖就在都布林生活，至今已有23年，和去世的妻子育有兩個小孩，16歲的長子Thomas和12歲的女兒Natalie均為學區學生。妻子去世後，郭佳霖獨自撫養一雙兒女，並一同向都柏林聯合學區提出過失索賠。郭佳霖認為，發生在妻子身上的悲劇可完全避免，主因是學區未能為分發食物的過程提供任何安全措施。

郭佳霖在一年前去世的夫人，韓裔女學委郭氏（Catherine Kuo）。（都布林...
郭佳霖在一年前去世的夫人，韓裔女學委郭氏（Catherine Kuo）。（都布林學區官網）

同時，郭佳霖也透露，競爭對手利用他與學區的訴訟來攻擊他，令他感到十分沮喪。他表示，有流言蜚語稱，他的訴訟是從「學區孩子口袋裡拿錢」，但事實是，負有事故賠償責任的是學區的保險公司。郭佳霖說：「通常保險公司總是拒絕賠償的請求，我的律師正在解決本次訴訟，讓他們（保險公司）回到談判桌上繼續討論。」郭還強調，在擔任學委期間，當關於其訴訟的討論在會議中出現時，他會被要求離開房間，「因為我不應該參與其中，所以我完全脫離關於訴訟的決策。 」因此，他認為這並不會影響他作為學委的工作。

經驗豐富 了解社區所需

相較競選對手，郭佳霖認為他有作為學委的豐富經驗，並長年居住在都布林，深受選區居民的信任，致力於為所有都柏林學生提供服務。他認為，學區面臨最重要的工作，是確保新學校的建設，以滿足社區日益增長的需求。他承諾，將與剛上任不久的學區學監芬克（Chris Funk）合作，確保建設新學校的項目獲得資金並開始建設。郭佳霖還透露，正在建造中的新的高中，現在正處於第一階段，還有一所學校需要在都布林市中心建造，就在其選區名為林蔭大道學校（Boulevard School），他希望繼續按需推動擴大學校規模。郭佳霖的政綱還包括，兌現亡妻郭氏關於公平資金分配的承諾，改進安全程序等。

郭佳霖在獲柏克萊加大獲分子細胞生物學學士學位後，在洛杉磯加大獲得牙科外科學位，因為90年代末電腦的興起，外加自身興趣愛好，郭佳霖轉向IT領域，從事技術創新和客戶服務，因其技術背景非常注重分析性思維，他認為其十分擅長利用數據和分析，協作解決複雜問題。

郭佳霖（中）在都布林生活已有23年，和去世的妻子育有兩個小孩，16歲的長子Tho...
郭佳霖（中）在都布林生活已有23年，和去世的妻子育有兩個小孩，16歲的長子Thomas（左）和12歲的女兒Natalie（右）均為學區學生。（郭佳霖供圖）

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