國會議員選戰激烈 民主黨穩坐灣區
在過去的幾十年裡，灣區發生了翻天覆地的變化，出現新公司、新居民、新能源。 但是我們派往國會的代表呢？他們一直都沒有變化。
隨著民主黨人和共和黨人在全國範圍內為控制眾議院和參議院展開激烈的競爭，灣區新聞集團的一項分析表明，為什麼我們的政治惰性幾乎肯定會在選舉日延續：灣區是迄今為止競爭性最低的大都市國會議員選區。
8日投票夜，電視新聞專家可能不會聽到灣區聯邦眾議員席次的競選結果。在全國範圍內，這裡的政治地圖集群將再次充滿最深的藍色。
目前的12名灣區聯邦眾議員都是民主黨人。他們在2020年的競選中平均以得票率領先對手47%的優勢獲勝。在亞軍波士頓地區，眾議員競選獲勝者得票率平均領先40%。
在工作保障方面，灣區的國會議員也名列前茅。他們平均任職9個任期，即大約18年。 並不是說他們會成為連任終身。但這甚至比聯邦最高法院任職的每位大法官的平均任期還長兩年。
「這非同尋常」，柏克萊加大政治學教授施努爾（Dan Schnur）說。「如果加州是一個藍色的州，那麼灣區就是靛藍」。
灣區的12位國會代表中，有5位都在國會山度過了20多年。眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）長期以來一直被共和黨人視為民主黨控制的持久象徵，是灣區任職時間最長的國會議員。她在2020年以55%得票率優勢贏得連任，並正在競選第19個任期。灣區特立獨行的進步派芭芭拉李（Barbara Lee）在2020年獲得了92.6%的選票，並且經常以約80%的優勢擊敗她的挑戰者。這位屋崙蘭民主黨人將於8日競選她的第14個任期。
在這方面美國沒有其他主要大都市區能比得上灣區。新聞機構分析發現，洛杉磯、紐約、休斯頓、西雅圖和南加州內陸帝國的眾議院議員平均任期為6個任期或約12年。
但不僅僅是灣區的眾議員在華府創下逗留紀錄。范士丹（Dianne Feinstein）4日在跨越30年的里程碑後成為美國歷史上任職時間最長的女參議員。現年89歲的范士丹任職時間如此之長，以至於連灣區現在都在懷疑這是否是件好事，因為擔心她的心智能力惡化，有人要求她退休。
國會議員羅康納（Ro Khanna）曾在2016年擊敗灣區連任八屆眾議員本田實（Mike Honda），震驚了當地民主黨人，他充分體驗了與灣區建制派政治力量對抗的經歷。
「從當時副總統拜登，到議長裴洛西，再到每一位國會議員，每一個背書都對我不利」，羅康納說，很多人對他說不要參選，參選是不尊重人。當時他有一種感覺，某種程度上別人似乎認為他不是一個團隊合作者。
羅康納現在面對的是一位常年共和黨候選人，電腦工程師坦頓（Ritesh Tandon）。羅康納在 2020年以43個百分點擊敗了後者。
當時代表巴羅阿圖的國會議員艾許（Anna Eshoo）沒有參與其中。 但她指出，羅康納現在將依靠2016年攻擊他的同一政治建制派來保護他免受未來挑戰者的攻擊。
艾許已經做了15個任期，是灣區任職時間第二長的眾議員。
「坦率地說，他會做和本田一樣的事情，並要求他的黨為他辯護」，艾許說，「當你挑戰現任者時，你必須預料到這一點，否則你就是一個政治新手。」
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