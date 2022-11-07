國會議員選戰激烈 民主黨穩坐灣區

裴洛西是灣區任職最長的國會議員。(美聯社)

在過去的幾十年裡，灣區 發生了翻天覆地的變化，出現新公司、新居民、新能源。 但是我們派往國會的代表呢？他們一直都沒有變化。

隨著民主黨 人和共和黨人在全國範圍內為控制眾議院和參議院展開激烈的競爭，灣區新聞集團的一項分析表明，為什麼我們的政治惰性幾乎肯定會在選舉日延續：灣區是迄今為止競爭性最低的大都市國會議員選區。

8日投票夜，電視新聞專家可能不會聽到灣區聯邦眾議員 席次的競選結果。在全國範圍內，這裡的政治地圖集群將再次充滿最深的藍色。

目前的12名灣區聯邦眾議員都是民主黨人。他們在2020年的競選中平均以得票率領先對手47%的優勢獲勝。在亞軍波士頓地區，眾議員競選獲勝者得票率平均領先40%。

在工作保障方面，灣區的國會議員也名列前茅。他們平均任職9個任期，即大約18年。 並不是說他們會成為連任終身。但這甚至比聯邦最高法院任職的每位大法官的平均任期還長兩年。

「這非同尋常」，柏克萊加大政治學教授施努爾（Dan Schnur）說。「如果加州是一個藍色的州，那麼灣區就是靛藍」。

灣區的12位國會代表中，有5位都在國會山度過了20多年。眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）長期以來一直被共和黨人視為民主黨控制的持久象徵，是灣區任職時間最長的國會議員。她在2020年以55%得票率優勢贏得連任，並正在競選第19個任期。灣區特立獨行的進步派芭芭拉李（Barbara Lee）在2020年獲得了92.6%的選票，並且經常以約80%的優勢擊敗她的挑戰者。這位屋崙蘭民主黨人將於8日競選她的第14個任期。

在這方面美國沒有其他主要大都市區能比得上灣區。新聞機構分析發現，洛杉磯、紐約、休斯頓、西雅圖和南加州內陸帝國的眾議院議員平均任期為6個任期或約12年。

但不僅僅是灣區的眾議員在華府創下逗留紀錄。范士丹（Dianne Feinstein）4日在跨越30年的里程碑後成為美國歷史上任職時間最長的女參議員。現年89歲的范士丹任職時間如此之長，以至於連灣區現在都在懷疑這是否是件好事，因為擔心她的心智能力惡化，有人要求她退休。

國會議員羅康納（Ro Khanna）曾在2016年擊敗灣區連任八屆眾議員本田實（Mike Honda），震驚了當地民主黨人，他充分體驗了與灣區建制派政治力量對抗的經歷。

「從當時副總統拜登，到議長裴洛西，再到每一位國會議員，每一個背書都對我不利」，羅康納說，很多人對他說不要參選，參選是不尊重人。當時他有一種感覺，某種程度上別人似乎認為他不是一個團隊合作者。

羅康納現在面對的是一位常年共和黨候選人，電腦工程師坦頓（Ritesh Tandon）。羅康納在 2020年以43個百分點擊敗了後者。

當時代表巴羅阿圖的國會議員艾許（Anna Eshoo）沒有參與其中。 但她指出，羅康納現在將依靠2016年攻擊他的同一政治建制派來保護他免受未來挑戰者的攻擊。

艾許已經做了15個任期，是灣區任職時間第二長的眾議員。