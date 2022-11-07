「古銑賢日」命名儀式 金山市政廳舉行

雷明頓(右一)代表市長表彰古銑賢。左一為前市長勃朗。左二至左三為古銑賢夫婦。(記者李怡／攝影)

舊金山 市長布里德（London Breed）宣布11月6日為舊金山「古銑賢日」，命名儀式及古銑賢「大彩飛揚」個展，於當天下午在舊金山市政廳內舉行。

古銑賢（Arthur Ku）生於廣東梅州，在台灣國防大學政戰學院藝術系畢業後，曾從事藝文工作，來美後又在新聞界服務長達25年。古銑賢從小就喜歡筆墨文章，後師承當代山水大師傅狷夫、花鳥名家邵幼軒等老師，多年來在藝術上不斷精進，曾受邀至廣東美術館、深圳雅昌藝術館、硅谷亞洲藝術中心等地展覽並出版畫冊。目前他也是舊金山中華藝術學會名譽會長，多年來為中華文化的推廣與交流努力。

「大彩飛揚」個展現場。（記者李怡／攝影）

在命名儀式上，因布里德腳部受傷未能出席會議，由舊金山藝術委員會文化事務主任雷明頓（Ralph Remington）代表市長，向古銑賢頒發榮譽證書，並表示，舊金山是一個多元文化與充滿活力的城市，而古銑賢卓越的畫作創作和在藝術上的奉獻與舊金山的文化精神高度契合，融合中西方文化的獨特創作，對後代產生持續的影響，特此表彰，並將11月6日訂為「古銑賢日」。

「大彩飛揚」個展現場。（記者李怡／攝影）

古銑賢表示，能受到舊金山市政府的肯定，對於他的畫作生涯是一份光榮，也是職業紀錄裡面值得紀念的。他的作品一直致力於東西方文化的融合。將11月6日「古銑賢日」作為舊金山的節日，對於他來說，是一個很大的鼓勵也是一種動力。未來他會在中西文化融合創作上繼續努力，作品會更多的將西方的抽象與東方的意境相融合。

這次在舊金山市政廳內的個展共計展出60餘幅畫作，展出作品色彩濃烈意象蒼茫，被形容為「將傳統文人的胸中丘壑與西方繪畫的光影意趣巧妙融合，陶鑄出一幅幅大器磅礴的當代山水畫卷。所表現物象突破了山水傳統的圖示，卻滲透著濃厚中國文化情結，自在遊走於具象和抽象之間，給觀眾留下豐富的想像空間。」

出席儀式的好友嘉賓。中間為古銑賢。（記者李怡／攝影）

古銑賢的老友，華裔社區代表楊旭群（Tommy Yang）表示，與古銑賢認識30多年。此次參觀他的個展，十足肯定他已走入了名畫家的行列，每幅作品都有他個人獨特的畫風，讓人耳目一新。他說，舊金山市府能將11月6日作為「古銑賢日」，是眾望所歸名副其實。他不只是在舊金山，在世界華人 中都有著很大的影響力，也一直是在美華人，文化活動的重要支持者和參與者。

硅谷亞洲藝術中心策展助理陳耀姬表示，古銑賢的潑彩山水的畫面效果看起來非常真實而震撼，「但是當你仔細去看的時候，卻會發現畫中的山、石、草、木其實並都沒有具體的形狀，而是墨與彩的組合。中國畫創作向來有意象造型的表現傳統，畫家描繪的不是客觀真實的山水，而是一種融合畫家主觀意念的抽象山水情境的表達。在創作過程中，畫家馳騁想像，透過彩與墨千變萬化的色彩流動、撞擊，濃淡深淺的墨韻變化與抽象化造型，去創造出自己心中的山水」。

舊金山前市長勃朗、中國駐舊金山總領事張建敏、副總領事鄒永紅、舊金山灣區促統會理事長池洪湖、硅谷亞洲藝術中心館長舒建華、舊金山藝術學會會長王海音、諸多亞裔 社區領袖、僑胞代表，以及古銑賢的親友等百餘位嘉賓，共同出席見證。

張建敏總領事在現場發表講話，祝賀古銑賢受到舊金山市的肯定。舊金山市府律師邱信福向古銑賢頒發賀狀。