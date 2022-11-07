選前線上拉票 聖荷西市長候選人馬漢力推「常識運動」

大選日即將到來，馬漢舉行在線市政廳活動回答選民問題（記者陳爍嘉╱攝影）

為了在大選的最後時刻進行拉票，聖荷西 市長候選人馬漢（Matt Mahan）6日舉辦了在線市政廳活動。馬漢在這個活動中介紹了他在打擊犯罪，減少游民，更明智的花稅計畫，並回答選民問題。馬漢的競選活動一直在推出常識運動（common-sense plans），以使政府更加負責，減少政府浪費，僱用更多警察，結束遊民 在街頭流浪的景象，清理城市等。

會議上，一名查維茲的反對者加斯基爾(Diane Gaskill)認為一些政府對公眾不講誠信。加斯基爾對馬漢想要透明化政府流程的政見表示出興趣。另一名參與者派克(Greg Peck)要求馬漢具體說明他將如何確保聖荷西市不會「說到不做到」，愚弄公眾。

馬漢對於政府透明化這個事項也表現出了擔憂，他不滿意一些官員只講故事，不用數據說話的做法。他表示，政府預算應該按照優先順序被分配，政府應該每一筆花費負責，寫明面向群眾且簡明易懂的具體目標以便人們衡量某個具體項目的成效，並按時匯報進度。

馬漢說：「我正在打算通過設置小目標，讓人們因為看到我們達成的一個個小成效而感到激動。比如說嘗試通過某個項目在某段時間內達成減少街道上10%的遊民數量的目標，如果我們嘗試後發現這個目標沒法實現，那我們就重新想想別的辦法，盡可能為問題找到最快速有效的解決渠道」。

一名居民Pratap Banthia對於花大價錢為遊民造房子感到不滿。馬漢解釋了為所有居民提供住房的重要性和困難，他說社區裡有一些人存在嚴重殘疾，飽受精神疾病的困擾等。提供經濟適用房免不了要花費人民的稅，但是必須為這些社會的弱勢群體提供支持和幫助。

馬漢表示，紐約和波士頓等城市的遊民比聖荷西市高，但是在他們的城市裡，超過90%的遊民都被安排進了庇護 所。目前聖荷西市的遊民問題情況很特殊，聖荷西市的遊民中大約有85%的人住在戶外，沒有庇護之處。馬漢對這些生活在戶外的人如何安全度過冬季表示擔憂，他強烈推薦建造模塊化社區（quick-build modular communities），以高速且低成本地安置遊民。

馬漢對於此次選舉的勝利十分有信心。他說，「我對於如何以不同的方式管理一個政府的運營有獨特的見解。我們相信我們將會贏得此次選舉， 因為我們有更有用的想法和更有活力的團隊」。