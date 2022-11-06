我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

賓州費城傳槍響 九人送醫

MLB／太空人世界大賽奪冠 艾瓦瑞茲逆轉砲打走費城人

馬兆明纜車巡遊 連任競選衝刺

記者王子涵／舊金山報導
馬兆明表示，競選活動到目前可謂是跌宕起伏。（記者王子涵/攝影）
馬兆明表示，競選活動到目前可謂是跌宕起伏。（記者王子涵/攝影）

競選連任舊金山第四區市議員的馬兆明（Gordon Mar）5日在日落區舉行纜車巡遊活動，鼓勵選民投票，為自己競選第二任期做最後衝刺。

約100名支持者在清晨就聚集在馬兆明辦公室，舊金山管道工第38工會還提供一輛纜車（Cable Car）為活動造勢。儘管當天日落區飄著小雨，但絲毫不影響支持者的熱情。

纜車巡遊日落區主要街道，支持者會詢問居民的投票情況，並為馬兆明連任做宣傳。纜車在12點停靠至Ortega圖書館，支持者將在這裡投下選票。

馬兆明相信，天氣不會影響巡遊活動。「我們在過去六個月做了很多工作，我們將在選舉日前的最後三天做最後衝刺。」馬兆明說，「我感到十分有信心。我很願意與選民們探討我的工作成果，我的競爭對手除了在不同轄區競選了三次市議員以外，沒有任何成果。我們現在佔據優勢。」

馬兆明表示，競選活動到目前可謂是跌宕起伏。他曾被匿名的傳單誹謗為共產主義戀童癖，其中一位競選者因違法被取消競選資格，目前的競爭對手利用人們的恐懼爭取同情，卻毫無政績。他感謝所有支持者的付出，超過350名競選志願者已經探訪9萬家庭，爭取到1000位捐贈人。

舊金山工程師第三工會代表拉維利（Charlie Lavery）表示，馬兆明是工人團體的朋友，在政治分歧巨大的舊金山，他能夠建立起合作，讓事情得以完成。

舊金山民主黨成員及工會代表托馬斯（A.J. Thomas）強調，馬兆明傾聽民眾的聲音，生活在日落區，代表日落區。托馬斯補充道，競爭對手殷嘉立（Joel Engardio）在其他轄區競選多年未果，就是因為他不傾聽社區的聲音。「日落區已經做出決定，將我們自己的領袖再次選入市議會。」托馬斯說。

此前市長布里德（London Breed）曾公開表示，她更支持殷嘉立擔任市議員，原因是她與馬兆明並未達成合作。對此馬兆明也坦然，他與市長在很多問題持不同看法，尤其是在日落區2150號可負擔住房項目上的分歧。

「我支持社區，將住房設計為五層半的建築，但市長與我的競爭對手卻堅持建造為七層建築，這讓許多社區居民感到擔心。」馬兆明說。

對於接下來最後三天的競選，馬兆明鼓勵更多居民出來投票。「舊金山市的投票率目前為20%左右，最終的投票率預估為50%，這意味著很多選民可能還未投票。」

當天第一區市議員陳詩敏、第七區市議員梅義加、市立大學校董王兆倫到場支持。

約100支持者在清晨就聚集在馬兆明辦公室。（記者王子涵／攝影）
約100支持者在清晨就聚集在馬兆明辦公室。（記者王子涵／攝影）

投票 舊金山 民主黨

上一則

推特舊金山裁784人 員工發起訴訟

下一則

角逐聖荷西市長 查維茲尋求華裔支持

延伸閱讀

舊金山纜車一大早出發巡遊 原是為這兒事!

舊金山纜車一大早出發巡遊 原是為這兒事!
布里德宣布 11月6日為舊金山「古銑賢日」

布里德宣布 11月6日為舊金山「古銑賢日」
中華總會館172年 迎首位女總董林少琪

中華總會館172年 迎首位女總董林少琪
市長布里德挺第4區候選人殷嘉立 馬兆明：不在意外部聲音

市長布里德挺第4區候選人殷嘉立 馬兆明：不在意外部聲音
推特員工恐被裁 金山市長伸援手：我們有5000職缺

推特員工恐被裁 金山市長伸援手：我們有5000職缺

熱門新聞

好友30日說，徐麗麗8月21日遭男友Nelson謀殺當天，準備要和Nelson分手。（親友供圖）

金山知名牙醫徐麗麗被男友謀殺當天 準備提分手

2022-10-30 22:25
徐麗麗為人熱心善良，在華埠頗有知名度。（好友供圖）

徐麗麗遇害前 男友曾想偷偷轉移她資產

2022-10-29 02:18
73歲華裔男友Nelson Peter Chia，因經濟利益雇兇殺人，如果徐麗麗死亡，他將立即獲得100萬。（警方供圖）

金山知名牙醫徐麗麗身家千萬 男友謀殺她獲百萬壽險

2022-11-01 21:38
在Nelson被捕前5天，他還舉辦演唱會懷念徐麗麗。圖為演唱會售票網頁快照。（記者劉先進／翻攝）

金山知名牙醫徐麗麗男友被捕前5天 他還辦演唱會懷念她

2022-10-31 13:46
圖為73歲的Nelson Peter Chia被逮捕畫面。（視頻截圖）

買兇殺女友徐麗麗 73歲男友入獄當天上吊亡

2022-10-29 02:19
肇事駕駛不顧在過馬路的祖孫，撞擊後還逃逸。（警方提供）

華人祖母帶孫過馬路遭撞飛重傷 擔心救護車貴不敢上車

2022-11-03 19:13

超人氣

更多 >
英媒：俄官方文件披露 普亭罹胰臟癌和帕金森氏症

英媒：俄官方文件披露 普亭罹胰臟癌和帕金森氏症
腳踏11船？ 安徽女官員曝性關係被停職

腳踏11船？ 安徽女官員曝性關係被停職
日光節約轉換時間 反對者稱影響健康

日光節約轉換時間 反對者稱影響健康
華麗轉身？李鵬之女李小琳 巨幅墨竹圖被捧天才

華麗轉身？李鵬之女李小琳 巨幅墨竹圖被捧天才
美航華女跺下腳 中國大媽飆國罵

美航華女跺下腳 中國大媽飆國罵