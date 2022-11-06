金山港首獲聯邦撥款 960萬元改善南部海濱設施

舊金山市長布里德宣布獲得960萬元聯邦撥款，用於改善該市南部海濱關鍵基礎設施。（記者張曼琳／攝影）

舊金山 市長布里德宣布獲得960萬元聯邦撥款，用於改善該市南部海濱關鍵基礎設施，並通過投資 南部海濱區緩解全國供應鏈 緊張、支持可持續性就業。本次撥款為近年來舊金山港首次成功獲得聯邦資金，眾院議長裴洛西也參與本次舊金山港獲取撥款的推動過程。

市長布里德、眾院議長裴洛西和舊金山港務局局長福布斯(Elaine Forbes)周五（4日）一起宣布，美國運輸部 (DOT) 向該市撥款960萬元，資金由兩黨基礎設施法和國會額外提供，用於改善舊金山南部濱水區阿馬多爾街（Amador Street）的道路。

市長辦公室的一封書面聲明表示，阿馬多爾街為通往港口海事工業綜合體的門戶，提升此處道路可為不同行業的勞工提供可持續的本地就業機會。阿馬多爾街全長約1900英尺，地處舊金山南部海濱94至96號碼頭，每日有大量火車經過，成為西岸供應鏈的重要一環。目前，阿馬多爾街道路狀況不佳，到處都是坑洼，延緩交通，影響供應鏈。通過本次撥款提升路況後，將減少車輛磨損並加快行駛速度，從而顯著改善港口的貨物流動和運輸，緩解全國供應鏈緊張。其他改進還將包括替換過時管道，以增加雨水排放流出，防止工業區和附近街區發生洪水，同時還將安裝具有遠程洪水監控功能的新水泵系統。

布里德在聲明中說：「我要感謝總統拜登、議長裴洛西和運輸部長布蒂吉格（Buttigieg），將舊金山港納入他們對全國港口現代化投資的一部分，支持本地勞工和社區。」她還表示，「我們與聯邦政府牢固的合作夥伴關係，確保了一個安全、經濟強大的城市，」布里德強調，像這樣的資金，有利於維護中小型港口供應鏈更有彈性，以保持州和國家的貨物流通。」

眾議長裴洛西也在聲明中表示，感謝總統拜登和民主黨國會，投資960萬元使舊金山港能對阿馬多爾街進行急需的升級，讓我們的南部海濱擁有更環保、更有彈性的道路。「有了這筆新資金，港口能夠修復一條關鍵道路，同時加強雨水排放、消除有毒的鐵路軌道並改善周圍的景觀。」她還表示，有幸與灣區各方一同爭取該項聯邦投資，並承諾民主黨人將繼續在全國各地的社區提供重要基礎設施改善。

舊金山港執行董事福布斯表示，「舊金山港為重要經濟引擎，每年迎接數百萬人來到其管轄範圍內，並開展海上業務，為社區居民提供可持續的就業機會。」她還表示，這是幾十年來港口第一次成功地獲得州和聯邦資金，用於所需的海事基礎設施改進，「這些投資將確保我們能夠更好地利用資金並贏得資源，確保我們的城市擁有一個安全、公平、有彈性和經濟活力的濱水區。」