楊安澤訪灣區替查維茲站台 稱兩黨政治激化對立 籲走中間路線

楊安澤（前排左三）訪問灣區與支持者見面，並支持參選聖荷西市長的查維茲（前排左四）。（記者李榮／攝影）

曾經參與美國總統民主黨的初選、並獲得相當聲浪與支持的楊安澤 （Andrew Yang），本周到矽谷與多位社區民眾交流，且在華人領袖孫曉光（Don Sun）的安排下，首次與現正在競選聖荷西市長的查維茲（Cindy Chavez）會面。楊安澤與加州眾議員 羅達倫一起替查維茲站台，預祝周二開票查維茲能高票當選，成為美國第十大城市的女市長。同時，楊安澤也宣揚自己的政治理念，批評美國兩黨政治與選舉制度導致激化與對立，呼籲應該改變選制，並走中間路線。畢竟，多數民眾其實都是中間溫和的想法，只有一成左右的人是極端思想，但選舉制度卻讓候選人迎合極端選民。

演講時，楊安澤首先表示，自己的父母在柏克萊加大認識的，所以他也算是「灣區的產物」。回憶起參與總統初選的決定，楊安澤表示，2016年時川普當選了總統，在他看來就是一個很大的警訊，即分化與極端。他相信自己能夠說服大眾，讓選民相信之所以會有如此的政治氣候，其實是因為經濟結構的原因，才造成了像川普這種人當選。在從零而起的狀況之下，透過社區的支持，他逐漸打開了全國知名度，在競選時共籌集到4000萬美元。

「我們面對的麻煩很大！」楊安澤指出，隨機去詢問美國人，絕大多數的人都會表示對當前的政治不滿。而事實上，美國的政治制度本身就有很大的問題，幾乎可以說是「從頭開始就是設計走向失敗。」

他解釋，在美國國會議員中，民眾的支持率大概只有是25%左右，然而國會議員競選連任的機率卻是94%。其中的問題，就是美國兩黨制大框架之下，絕大多數的選區基本上都是一黨獨大。贏得了初選之後，在大選中只要政黨顏色正確，就基本篤定當選。因此，國會議員選舉不能連任的主要原因其實是失去初選，但也讓候選人更容易擁抱極端的選民，走向政治光譜的極端，兩元分化社會。

他認為，就是在此制度的誘因下，逐漸地缺少了中間聲音。而很多媒體卻又加劇了政治極端對立的情況，社交媒體的出現又火上加油。

回顧歷史，楊安澤進一步指出，早期美國兩黨在意識形態上差距並沒有那麼巨大，大概是在60年代才出現較大的歧見。而後來FOX、CNN這些媒體相繼成立，之後又是臉書問世，讓現在的民眾生活在「各種不同的真實中」。因為，大家所接觸到的資訊來源各異，「什麼是真實、什麼才是事實？」各有完全不同的解讀。

他表示，前阿拉斯加州 州長裴林（Sarah Palin）月前在阿州聯邦眾議員特別選舉爆冷門敗選，其中重要原因就是選舉制度的改變，因為這次阿拉斯加投票啟用了排序投票制。而許多其他的州，也陸續在準備改變初選的制度，希望這一制度改變，能夠去除候選人迎合極端選民的誘因。

楊安澤演講中還表示，他所創立的「前進黨」(Forward Party)，就是希望走中間的路線。