金山市長專欄／山歡迎大使計畫 服務擴大

布里德向中華總會館歷史上首位女總董林少琪表達祝賀。

親愛的讀者們：

剛過去的一周，我與市議員麥德誠、商業和社區領袖共同慶祝了舊金山 歡迎大使計畫成立一周年。計畫於2021年10月正式展開，由舊金山旅遊改善區與旅遊協會合作支持。

這是我的市中心經濟復甦計畫的一部分，舊金山歡迎大使穿著繪有金門大橋的獨特橙色外套，透過與遊客和辦公室上班人士互動，在市中心和旅遊區提供熱情和積極的體驗。除駐紮主要旅遊區和交通樞紐外，歡迎大使還會協助大型會議、遊輪抵達和節日活動。

歡迎大使計畫為舊金山的遊客、工人和居民帶來了重要改變。

上月，舊金山歡迎大使計畫獲得州旅遊協會頒發的「訪客體驗獎」。協會獎項用做表彰為加州 旅遊業作出重大貢獻和影響的個人和組織。舊金山歡迎大使計畫因其一貫和優質的客戶服務、獨特的體驗和客戶價值而受到表彰，提升了加州聲譽，激勵更多遊客到來。

布里德市長參加中華總會館總董交接儀式。

為在這一成功的基礎上再接再厲，我們最近宣布擴大社區大使和警察 部門民職人員，幫助改善公共安全。歡迎大使計畫將增加50人，總共多達150名新的大使和服務人員，包括中市場／田德隆區安全大使、橙色外套歡迎大使、捷運服務和警察局社區大使的組合。

目前，有92名歡迎大使被分配到各區，包括渡輪大樓、39號碼頭、漁人碼頭、Embarcadero、華埠、北岸區、市場街、莫斯康尼會議中心、聯合廣場和纜車總站。舊金山旅遊改善區透過經濟和勞動力發展辦公室的撥款管理該計畫。

市長、警局長、地檢長和州議員等，參加地檢處在華埠的活動。

歡迎大使亦會把他們與遊客和居民的互動記錄下來，用作衡量影響和結果。截至2022年11月1日，大使人員與公眾的互動達超過400萬次。在過去的一年裡，舊金山歡迎大使已經：

解答超過25萬次有關方向疑問

為向超過10萬人次提供關於市內景點和博物館的資訊

提供商業指南超過5萬7000次

提供超過2萬次親善護送

推薦餐廳近1萬4000次

我們從小商業、會議主辦單位、零售商、社區團體等聽取了這些大使如何改變市中心和旅遊區的感覺。這都是我們計畫的一部分，旨在使舊金山成為一個更安全和更溫馨的城市。

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敬安！

舊金山市長 倫敦‧布里德