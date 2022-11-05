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加州企業出走潮 「看不到盡頭」

編譯組／灣區3日電
史丹福大學胡佛研究院最新研究報告指出，加州企業近幾年出走數量逐年增加，而且看不到盡頭。（美聯社）
史丹福大學胡佛研究院最新研究報告指出，加州企業近幾年出走數量逐年增加，而且看不到盡頭。（美聯社）

史丹福大學胡佛研究院（Hoover Institution）最近提出一份研究報告，指出企業總部搬離加州的數量去年大增，而且這股出走潮目前看不到盡頭。

報告表示，2021年企業總部離開加州的速度是2020年和2019年的兩倍，更是2018年的三倍。過去三年來，加州失去了11家財富1000強（Fortune 1000）企業，這些企業的退出對加州現在的經濟造成了負面影響。隨著其他規模較小但發展迅速的優秀企業也紛紛離開，對加州的經濟未來也造成了風險。

企業為何要離開？很簡單，就是經濟問題。由於加州和地方經濟政策將商業成本提得太高，企業於是選擇放棄可以在加州獲得的許多經濟利益，搬到商業環境更好、監控較少、稅率較低、生活成本較低的州。

透過收集政府報告、媒體報導和其他來源，胡佛研究院這份報告提供了最新、最全面的企業總部搬遷數據和分析，顯示加州近年來的企業搬遷率增長了一倍以上。不過，胡佛研究院表示，他們統計出的數字絕對遠低於實際，因為大部分企業搬遷並沒有被媒體報導，而且一些搬遷的企業並不需要提交會成為紀錄的文件。根據搬遷服務專業人士的看法，胡佛研究院的數據可能比實際少了五分之一。

分析顯示，加州各行各業都有企業出走，但最令人不安的是有大量高科技企業離開，特別是矽谷。報告表示，加州決策者一直認為科技業無論如何都不會離開加州，但科技企業現在正在加速離開，包括惠普、甲骨文和Tesla等大企業，他們全都已搬到德州

較小的企業也正在加速離開加州，這將對加州的經濟未來產生明顯的負面影響，因為長期性經濟增長需要新的、具有變革性的想法，來取代舊想法，而變革性想法幾乎都是在年輕企業中誕生。報告指，商業世界是一個「除舊換新」的世界，這個被經濟學家稱為「創造性破壞」（creative destruction）的過程，每年都在加速進行。

已經離開加州搬往科羅拉多州的Maxar Technologies，是具有變革性的新興企業之一，專門從事雷達和衛星科技，他們提供九成的地理情報給美國政府使用。另一個離開加州的重要企業是生產零排放卡車、重型設備和巴士的Envirotech Vehicles，他們已搬到阿肯色州。

到目前為止，選擇離開加州的企業大多前往德州，但上述資訊顯示，企業正在向其他州轉移，這些州的商業成本和商業環境都優於加州。

報告表示，儘管加州有許多經濟優勢，但在商業環境和經濟政策的排名幾乎墊底。無黨派的研究機溝美國立法交流委員會每年都會對各州進行經濟政策評估，加州在他們的排行榜上排名倒數第三；在稅收基金會（Tax Foundation）的商業稅收環境指數中，加州排名倒數第二；在對企業執行長和小企業主進行的年度調查中，加州排名倒數第一。

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