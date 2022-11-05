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批縣市遊民計畫不積極 州長紐森凍結10億經費

編譯組／美聯社沙加緬度電
認為縣市提出的遊民計畫不夠積極，加州州長紐森決定凍結10億元撥款。（美聯社）
認為縣市提出的遊民計畫不夠積極，加州州長紐森決定凍結10億元撥款。（美聯社）

州長紐森（Gavin Newsom）3日宣布凍結10億元遊民問題經費，理由是地方政府的遊民計畫不夠積極。

受到高生活成本影響，加州遊民人口和營區不斷增加，已遍布全州，是加州目前最嚴重、最亟需解決的公共問題之一。

過去數十年，加州政府一直將遊民問題視為地方問題，撥出數百億元經費給各縣市制定和實施提供遊民永久住房的計畫，包括州議會最新承諾將在未來三年花費153億元解決遊民問題。然而，加州遊民人口似乎隨著經費的增加而增加。

被凍結的10億元經費預定要撥給各縣、13個最大城市和遊民服務提供者使用，但前提是他們必須提出如何使用這筆經費來減少遊民人口的計畫。

但是，紐森3日表示，提出的計畫承諾會在未來四年內將加州整體遊民人口減少2%，這「根本無法讓人接受」。紐森說：「以這種速度，加州遊民現象數十年都無法消除。州和所有縣市都必須做得更好。」

對於紐森凍結遊民經費，地方領導人略有微言。

加州城市聯盟（League of California Cities）執行長科爾曼（Carolyn Coleman）說：「在人們的生命受到威脅的情況下，現在不是玩政治的時候。不釋出加州資金無法讓人們獲得住處，也無法提供支援給人們。」

沙加緬度市長史坦柏格（Darrell Steinberg）表示，他與紐森一樣感到沮喪，但沙加緬度需要資金維持1100多個收容所床位。屋崙市長，也是加州13大城市市長聯盟領導人薛麗比（Libby Schaaf）也表示，屋崙已按照指示完成申請過程。

聖荷西是美國第十大城市，市長李卡多（Sam Liccardo）表示，如果紐森想大膽解決遊民危機，應該拿出加州創紀錄盈餘的10%來建設住房，要求遊民接受住房安排，並進行其他改革。

加州參議會共和黨領袖威爾克（Scott Wilk）批評紐森拖太久才採取這項行動，但民主黨議員伍德（Jim Wood）則表示，他要為紐森這一舉措鼓掌叫好。伍德說：「這筆錢不會不見，除非你想出不同的方法做事，否則根本無法解決問題。」

加州住房（Housing California）執行董事佛萊格（Chione Flegal）表示，10億元聽起來很多，但相對於令人難以置信的需求，根本微不足道。她認為，要真正解決遊民問題，還需要對公共衛生、可負擔住房和社會網路進行大規模投資。

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