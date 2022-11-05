要求前員工助選？屋崙市長候選人盛桃：子虛烏有

盛桃接受本報專訪時表示，所謂道德投訴涉及人事問題，完全子虛烏有，是出於政治動機。（記者劉先進／攝影）

選情膠著的屋崙 市長一職，忽然出現變故。民調領先的亞裔市議員盛桃（Sheng Thao）被前雇員鮑威爾（LeAna Powell）提起道德投訴，指她要求鮑威爾在市府工作時間為其競選工作，鮑威爾拒絕後被解雇。盛桃3日接受本報專訪時表示，此事涉及人事問題，投訴子虛烏有，是出於政治動機；鮑威爾主動提出為競選做義工，但數天後停止，考慮到其不適合市府崗位，所以讓其離職。

輿論漩渦中，一向低調的盛桃，此前是透過競選辦公室發聲；這是被投訴後首次接受媒體面對面訪問。

前員工主動提出當義工

盛桃表示，鮑威爾的所謂投訴，本質是一個人事問題；她已提交一份聲明，認為這是出於政治動機，毫無根據。鮑威爾甚至說在六月份就投訴過此事，但屋崙公共道德委員會卻突然在選舉前提出來，「不知為何等待這麼久？感覺他們是出於政治動機才這樣做。」

盛桃說，作為市議員辦公室職員，鮑威爾的工作是臨時性的，只有60天。鮑威爾主動要求在下班後、擔任她競選工作的義工，「但我特別清楚的告訴她，根本不需要這麼做。她說『不』。當她說感到有壓力時，我告訴她，好吧，不用來做義工，專注於市府工作，她在這方面不是很成功。她也說，市府工作和競選之間有一道清晰的防火牆，（有明顯分隔）。擔任義工數天後，就停止了。」

盛桃表示，鮑威爾的問題只涉及人事，「我們會看她是否適合這個崗位，但不適合。幕僚長認為她需要離開，我也同意，所以讓她離職。如果你為我工作，哪怕我是市長，你沒有顯現出能力，沒有為屋崙付出最大的努力，那我毫不客氣的說，你不適合我的辦公室。」

安排華埠 永久巡邏警員

針對屋崙市民普遍關心的治安、槍枝暴力和遊民 問題，盛桃胸有成竹。

盛桃說，她是市議會中在公共安全方面投入資金最多的議員，包括與警局、警員工會主席、城市管理者密切合作，通過第五期到第七期警校，增加警局人手，創造激勵措施，幫警局招聘。此外，屋崙的商業走廊需要警員徒步和開車巡邏，「去年11月和12月期間，我為屋崙華埠和其他商業走廊的巡邏警員爭取到了資金。也希望華埠、小西貢等社區，安排永久性的巡邏警員。我們還要設置社區大使，震撼犯罪。大使們有警員的電話，有事可直接聯繫，讓警員到場處理犯罪。」

盛桃說，減少槍枝暴力，需要實行槍枝回購計畫，有效率的使用槍擊偵測系統ShotSpotter，及時派遣執法人員，攔截正在使用的非法槍枝。「屋崙的兇殺案，只有40%破案率，我也也需要建立機構之間的工作小組，確保屋崙與其他縣、城市合作，調查解決案件。」

在解決暴力根源方面，盛桃建議，擴大停火計畫，投資年輕人，讓他們找到工作。與監獄合作，對在押人員進行教育和就業培訓，避免重蹈覆轍。

建可負擔房 推融資新政

屋崙目前有近5000個遊民。盛桃說，她和市議員法夫（Carroll Fife）合作，正在推進在屋崙North gateway社區設置托盤式庇護所（pallet shelter），作為臨時性庇庇護所，安裝好電源，分流遊民，針對遊民的不同需求，引入心理健康、社會服務、藥物濫用服務等，「比如，幫他們開設一個安全的信用卡帳戶或借記卡，他們可以工作，並修復信用評分，準備好進入永久住房。以減少遊民人口。」