競選屋崙市議員連任 勵琪：要投資警局、加強暴力預防

針對公共安全問題，勵琪表示，希望投資於傳統的安全措施，如警局預算，也要投資於暴力預防。（記者劉先進／攝影）

競選連任的第二區市議員勵琪（Nikki Fortunato Bas）接受本報專訪時說，希望投資 於傳統的安全措施，如警局預算 ，也要投資於暴力預防。不僅增加商業區的步行巡邏，還要利用社區移動援助響應者計畫（簡稱MACRO），分流處理911致電中的非暴力報警，讓警方專注處理暴力犯罪，多種措施保護市民安全。

投資MACRO計畫

勵琪表示，作為市議員，她致力於保護市民和家人安全。自從疫情以來，民眾生活艱難，失去社會安全網，失去與社區的關係，失去外出的能力；在未來的四年裡，必須確保企業能夠保持更長的營業時間，當警員接到911電話時，能針對暴力做出反應，解決犯罪。「我們在街上有大使，公園有燈光，有為老年人和年輕人提供的專案；民眾能學習玩耍，享受生活。」

目前，華埠社區有傳言說，勵琪主導警局預算削減，導致罪案飆升。她表示，屋崙 警局預算每一年都增加。有一家媒體的新報告顯示，屋崙警局預算自2019年以來上升18%，這比聖荷西或舊金山的增幅更大，而這兩個城市比屋崙大得多。

勵琪說，屋崙一直在投資於傳統的公共安全和暴力預防，這兩件事是確保社區安全的必要條件。屋崙的每一筆錢都應有效果，警局得到投資，但他們只偵破不到一半的兇殺案（註：屋崙兇殺案破案率約40%）。這意味著，屋崙沒有對另逾半失去親人的受害者家庭負責；只有一小部分搶劫案和襲擊案被解決，這意味著屋崙沒有對那些婦女、那些受到傷害的老人負責。

「我們需要警局專注於解決嚴重和暴力犯罪。他們無法做到這一點，因為人手捉襟見肘。因此，我能夠做的是利用現有資源，推進MACRO計畫，投資於消防部門，使其擁有心理健康危機的團隊，以應對911致電中的非暴力事件，如滋擾民眾、堵塞車道、行為健康等，讓暴力預防部門在社區和學校工作，在暴力發生之前預防它。沒有一個創可貼式的快速解決方法，因為這些問題已持續幾十年。但最終，我將確保華埠和小西貢社區乃至屋崙，每個人都有他們應得的安全。」

勵琪說，到明年MACRO團隊才會在整個屋崙運作，希望在華埠和小西貢社區推行會說粵語的工作人員，解決非暴力犯罪，讓遊民離開街道，住進庇護所。也希望在這兩個社區，有雙語警員步行巡邏。

解決犯罪不能走老路

勵琪表示，相比於抱怨和指責，在非常困難的問題上合作，並努力實現短期和長期的解決方案要困難得多。暴力犯罪在社區存在幾十年。要解決問題，不能走老路，須處理警員如何更好地回應911電話、遏制犯罪的問題，須解決學校或社區的服務不足的事實。「我在2021年通過的預算（註：勵琪的預算草稿，比市長薛麗比的預算減少1800萬，但屋崙警局預算還是增加3900萬），是不打算投資更多的警校，因為它們沒有發揮作用。只有44%的受訓者能夠畢業。屋崙為每期警校花費400萬，也許只得到12或15名警官。這筆錢沒有花好。」