推特大裁員後 實體辦公盼助復甦 學者：金山將來未必悲觀

經濟學家認為，儘管推特大規模裁員可能對舊金山經濟不利，但不至於產生立即的影響。（美聯社）

上周，馬斯克（Elon Musk）大步跨進推特舊金山 總部，宣示主權。在前景不明的情況下，出現了明顯受益者，那就是在推特大樓一樓經營Market雜貨店和美食廣場的佛利（Chris Foley）。佛利說，由於推特員工的湧入，商店的日銷售額從9500元增加為1萬2000元。

多項報導表示，馬斯克4日上午開始解雇推特7500名員工，占推特員工總人數一半，並要求其餘員工重回辦公室上班。因此，佛利的Market雜貨店和舊金山中市場街上其他商店的營收可能都會上升。

在舊金山市議會為了振興中市場街地區經濟，於2011年取消1.5%的薪資稅後，推特便進駐這棟位於九街和十街之間的舊西部家具交易與商品市場大樓（Western Furniture Exchange and Merchandise Mart）。這項稅務優惠已於2019年到期。

針對推特將大裁員 的消息，舊金山市長布里德（London Breed）推文表示，舊金山市府有數千個職缺，他們很樂意雇用被推特解雇的員工。然而，根據舊金山紀事報（Chronicle）分析，舊金山市府雇用一名員工大約要花255天的時間。

儘管科技企業通常都會在公司內提供員工免費餐點，但員工們仍然會到商店購物和到附近餐廳用餐。受到新冠疫情的影響，推特和其他科技公司的員工開始改為遠距工作，打擊了中市場街的經濟。

推特很快就會成為其總部大樓內僅存的主要科技公司。大樓其他租戶如Block，在十年租約到期後並沒有續約，而Uber也早已將總部搬到米慎灣（Mission Bay）的新綜合大樓。

佛利說：「中市場街地區正處於困境中，但舊金山榮景總是能重現。如果推特和其他公司的員工能重回辦公室上班，那將有所幫助。」

市政中心和中市場街地區長期以來一直有安全和遊民的問題，讓一些人不願在這裡工作。但佛利表示，如果人流變大，街道會變得較安全。

舊金山首席經濟學家伊根（Ted Egan）表示，儘管推特員工有希望回歸，但在其大規模裁員，以及其他如Lyft和Stripe等科技公司相繼宣布裁員的情況下，對整個城市來說是個壞消息。

伊根說：「這些被解雇的人不會來市中心，而且，收入變少的他們也無法幫助振興他們所在地的經濟，這對市中心辦公室空置情況來說十分不利。」

不過，伊根表示，儘管灣區最近掀起科技裁員潮，但這個特殊的蕭條周期並不一定意味著以科技為主的舊金山經濟整體未來是悲觀的，因為他沒有在裁員消息的評論裡看到人們說不願回到舊金山。

伊根也指出，裁員不會對舊金山稅收產生立即的影響，因為今年大型科技公司的收入十分強勁，而且今年回到市中心上班的人也比去年多，市府員工也從9月開始每周三天到辦公室上班。