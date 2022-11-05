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風暴周末襲灣區將帶來降雨 有望結束火災季節

編譯組／綜合4日電
周末將有另一場風暴襲灣區，帶來的雨水可能結束今年火災季。 （美聯社）
周末將有另一場風暴襲灣區，帶來的雨水可能結束今年火災季。 （美聯社）

本周末的寒冷潮濕天氣將有望結束加州的火災季節。下一輪降雨將從周六（5日）的小陣雨開始，周日（6日）至周二（8日）雨量會增強。加州森林防火廳廳長桑切斯（Isaac Sanchez）希望，未來幾天和幾周有更持久的風暴，且最好能接連不斷。

本周稍早，一個濕潤系統在灣區降下大約四分之一到半吋的雨水，為內華達山脈帶來充足的雪。加州森林防火廳因此取消對北太浩消防區的防火限制，標誌著當地火災季節結束。

桑切斯說，加州各地狀況將有定期評估，但所有地區都需要更多的雨水。美國乾旱監測中心周五（4日）更新的數據顯示，幾乎整個加州都處於中度或更嚴重的乾旱狀態，幾乎一半的加州仍處於「極端」或「特殊的乾旱狀況」。

「今年的天氣狀況與去年相比，看起來好得多，」桑切斯說。「話雖如此，但我們了解我們生活的地方；東風隨時都可能刮起，事態可能瞬間改變。」

國家氣象局氣象學家金恩（David King）4日說，本周末的風暴系統將緩慢穿過該地區，北部灣沿海山區處於其路徑的靶心，可能會有高達2.5吋的雨量，該地區預計將有至少1.5吋的降水。 「在南灣和聖他克拉拉谷地以及東灣地區，可能接近半吋到四分之三吋，」金恩說。

這場風暴預計會給山區帶來更多的雪，氣象部門預計，自周日晚開始兩到三天，塞拉山脈至少有12吋，至多可達4呎的降雪。「我們所看到的這些雨和這種模式是一個非常好的跡象，」金恩說。

灣區消防官員說，本周該地區大部分低窪植被已達到適當的飽和度，但大型燃料主要是樹木，仍然乾燥。康曲柯士達消防區的一名發言人說，「地面上的條件和過去三年一樣危險」。

鑒於這些條件，消防官員表示，當地已經很幸運地度過了2022年，到目前為止，災害比往年少。

加州 風暴 灣區

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