聖縣前警長史密斯貪腐案 陪審團判6罪成立

陪審團做出聖他克拉拉警長史密斯貪腐案的所有罪名成立判決。(圖截取自電視畫面)

陪審團3日針對前聖縣警長史密斯民事貪腐案，對她的所有罪名作出有罪判決。檢察官 認為，史密斯最終可能在陪審團確認她的不當行為之後，被刑事指控。

陪審團對所有罪名作出有罪判決，結束為期一個月的審判。數天前，史密斯試圖以突然辭職以駁回審判，但法官最終下令繼續審理案件。自10月28日陪審團開始進行審議，貪腐案六項有罪判決於3日下午做出。

史密斯最早於1998年當選聖縣警長，去年因聖縣民事大陪審團提出的貪腐與故意行為不當指控而受到審判。大陪審團指控，史密斯非法向捐款人與支持者核發隱蔽式攜帶武器許可證，違反州立贈禮通報法規(state gift-reporting laws)，並阻擋民事審查人員對一起備受矚目的監獄傷害案件調查。

對於加州 首位女性警長來說，陪審團判決所有罪名成立，是戲劇性結果。她曾被認為是聖縣最受歡迎的政治人物之一，但近來卻被指控貪腐與管理不善。判決結束後，史密斯與律師盧比(Allen Ruby)都未在聖荷西市中心法院庭外發表任何評論。起訴此案的舊金山助理地區檢察官馬克歐夫(Gabriel Markoff)也拒絕評論。

目前尚不清楚，有罪判決會對史密斯產生什麼法律效應，因為她已離職。史密斯11月1日突然宣布當日退休 ，副警長賓德(Ken Binder)被任命為臨時警長，選民將於下周二選出正式繼任者，候選人為退休警長詹森(Kevin Jensen)與退休前巴洛阿圖警長、洛杉磯縣警長瓊森(Robert Bob Jonsen)。

賓德3日聲明表示，聖縣警局辦公室尊重陪審團決定，表示少數人行為並不能反映警局每天所做的偉大工作。警長辦公室期待下周將舉行警長選舉，有新的開始。

史密斯將於11月16日重返法庭。屆時可能因為當地司法機構迴避，而由聖馬刁高等法院費曼(Nancy Fineman)主持審判，她可能會發布史密斯正式免職命令。先前，史密斯突然自行退休，並以此要求法院撤銷此案，稱有罪判決的唯一懲罰是免職；法官駁回申請，因為退休並不等同於透過法庭程序免職。

史密斯貪腐案審判陪審團是由一個六男六女組成的族裔多元化會議，他們於9月下旬被任命，整個10月聽取40多名證人的證詞。聖縣檢察長羅森(Jeff Rosen)讚許判決並感謝馬克歐夫所做的工作，審判很大程度仰賴羅森辦公室的刑事調查。羅森表示，史密斯仍有可能面臨刑事指控，可能在未來數月內進行。