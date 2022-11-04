我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

推特員工加州提告 「大規模裁員」違法 沒在60天前通知

愛阿華州造勢 川普：我「非常非常非常可能」參選2024

布里德宣布 11月6日為舊金山「古銑賢日」

記者李榮／灣區報導
藝術家古銑賢將辦個展，舊金山政府將在開幕式中宣布「古銑賢日」的命名。（古銑賢提供）
藝術家古銑賢將辦個展，舊金山政府將在開幕式中宣布「古銑賢日」的命名。（古銑賢提供）

灣區知名畫家古銑賢將於舊金山舉辦「大彩飛揚」個展，展覽開幕酒會於6日舉行。特別的是，舊金山市長布里德（London Breed）也將於當日宣布11月6日為舊金山「古銑賢日」，命名儀式會於當日下午在舊金山市政廳舉行。

生於廣東梅州的古銑賢，在台灣國防大學政戰學院藝術系畢業後曾從事藝文工作，來美後又在新聞界服務長達25年。古銑賢從小就喜歡筆墨文章，後師承當代山水大師傅狷夫、花鳥名家邵幼軒等老師，多年來在藝術上不斷精進，曾受邀至廣東美術館、深圳雅昌藝術館、硅谷亞洲藝術中心等地展覽並出版畫冊。目前他也是舊金山中華藝術學會名譽會長，多年來為中華文化的推廣與交流努力。

這次中展覽將涵括60餘幅畫作，展出作品色彩濃烈意象蒼茫，被形容為「將傳統文人的胸中丘壑與西方繪畫的光影意趣巧妙融合，陶鑄出一幅幅大器磅礴的當代山水畫卷。所表現物象突破了山水傳統的圖示，卻滲透著濃厚中國文化情結，自在遊走於具象和抽象之間，給觀眾留下豐富的想象空間。」

拉近東西方文化認知

古銑賢表示，自己渴望、也刻意實踐彩墨，希望能拉近東西方文化的認知與交融，建立更宏觀的視野，開拓更寬容的心靈世界，把搭建真、善、美的橋樑，作為一個藝術人的職志和理想。特別是山水畫，「山山水水是我夢寐以求和憧憬的一種意境。以前因為工作關係忙碌，鮮少有機會出去旅行，每天大多生活在水泥叢林裡，但每次只要遇到大山大海，心裡都非常震撼。我希望自己可以融入自然，所以選擇用彩筆把心中的山水表現出來。藉由心中的山水，來滿足憧憬和嚮往。」

此次展出的作品色彩豐富令人印象深刻。他進一步解釋，傳統中國畫多半以淡彩或單一水墨為主要節奏；但近代以來，因或許因為資訊的發達與文化交流，以及繪畫前輩們的探索，西洋繪畫的文化理論、色彩和構圖逐漸被引入傳統中國畫的創作思考中。而像是色彩與光影，就對傳統水墨畫的創作帶來很多的影響和改變。

重彩營造潑彩山水意境

「傳統山水畫較注重勾勒，潑彩山水的意境則是透過重彩來營造。」古銑賢表示，藉由大面積地潑彩、潑墨來形塑意境和氣韻，墨韻彩暈是整幅畫面中的主要存在，「當彩墨被自然潑灑在紙上，任其自由流動，進而再處理出各種深淺，及處於具象與抽象之間的山水形象，是在嘗試創造出一種無墨勝有墨，無形勝有形，無筆法而勝過有筆法的境界。」

古銑賢並說，通常潑彩山水的畫面效果看起來非常真實，但是當仔細去研究的時候，卻會發現那些山石草木都沒有具體的形，而是墨與彩的組合。事實上，中國畫創作一直有意象造型的表現傳統，畫家描繪的不是客觀真實的山水，而是融合了自己主觀意念的一種抽象情境表達。因此，在創作過程中，透過彩與墨的相互流動、撞擊，以及濃淡深淺不一墨韻的抽象化造型，可以創造出自己心中的山水。

硅谷亞洲藝術中心館長舒建華指出，古銑賢的畫不僅將人生經驗與對於世事的感歎一一形諸墨彩，作品中更是傳達了情志。舒建華說，疫情三年以來，古銑賢以畫室為重，專注在家中創作，實踐著自己對筆墨的探索，常常畫到忘我的境界，「繪畫是人類精神文明及精神財富的主要象徵。透過藝術家的彩筆，傳達出蘊藏人類心靈深處的生命活力。」

古銑賢作品展暨舊金山市政府宣布命名「古銑賢日」開幕時間11月6日（日）下午2時至5時。地址：1 Dr Carlton B Goodlett Pl, San Francisco, CA 94102。

藝術家古銑賢將辦個展，舊金山政府將在開幕式中宣布「古銑賢日」的命名。（古銑賢提供...
藝術家古銑賢將辦個展，舊金山政府將在開幕式中宣布「古銑賢日」的命名。（古銑賢提供）

舊金山 疫情 灣區

上一則

數據報告：謝安宜上任 警截停次數增加 明顯加強街頭執法

下一則

華埠積臣街、Kearny街高危路口 改為自由通行道

延伸閱讀

藝術家古銑賢將辦個展 舊金山政府定「古銑賢日」

藝術家古銑賢將辦個展 舊金山政府定「古銑賢日」
中華總會館172年 迎首位女總董林少琪

中華總會館172年 迎首位女總董林少琪
市長布里德挺第4區候選人殷嘉立 馬兆明：不在意外部聲音

市長布里德挺第4區候選人殷嘉立 馬兆明：不在意外部聲音
推特員工恐被裁 金山市長伸援手：我們有5000職缺

推特員工恐被裁 金山市長伸援手：我們有5000職缺
舊金山教委選舉 或改變學區權力平衡

舊金山教委選舉 或改變學區權力平衡

熱門新聞

徐麗麗為人熱心善良，在華埠頗有知名度。（親友供圖）

北加知名牙醫徐麗麗遇害 73歲男友涉謀殺

2022-10-28 15:01
好友30日說，徐麗麗8月21日遭男友Nelson謀殺當天，準備要和Nelson分手。（親友供圖）

金山知名牙醫徐麗麗被男友謀殺當天 準備提分手

2022-10-30 22:25
徐麗麗為人熱心善良，在華埠頗有知名度。（好友供圖）

徐麗麗遇害前 男友曾想偷偷轉移她資產

2022-10-29 02:18
73歲華裔男友Nelson Peter Chia，因經濟利益雇兇殺人，如果徐麗麗死亡，他將立即獲得100萬。（警方供圖）

金山知名牙醫徐麗麗身家千萬 男友謀殺她獲百萬壽險

2022-11-01 21:38
裴洛西住處所在的街區已被舊金山警局封鎖，現場有大量聯邦探員、警員出入。（記者王子涵/攝影）

裴洛西丈夫與襲擊者扭打在一起 嫌犯身份已確認

2022-10-28 15:41
屋崙華埠商會最近舉行2022年網絡犯罪趨勢華埠社區會議。FBI舊金山分局網絡安全部助理特別探員主管陳思明（右）和華埠商會主席陳錫澎（左）出席。（記者劉先進 ／攝影）

「你敢曝光 就群發裸照」北加華女被殺豬盤騙走65萬

2022-10-27 19:51

超人氣

更多 >
芝加哥失蹤懷孕華婦 遭華人男友勒死 屍體藏水處理廠

芝加哥失蹤懷孕華婦 遭華人男友勒死 屍體藏水處理廠
逃亡海外27年 「紅通人員」屈健玲被緝捕遣返回中國

逃亡海外27年 「紅通人員」屈健玲被緝捕遣返回中國
華裔開發商捲款潛逃中國被訴 檢方：禁止再執業 律師：有助求償

華裔開發商捲款潛逃中國被訴 檢方：禁止再執業 律師：有助求償
這10項超市裡的商品 最近恐會暫時消失

這10項超市裡的商品 最近恐會暫時消失
國土安全部：攻擊裴洛西丈夫兇嫌非法滯留美國

國土安全部：攻擊裴洛西丈夫兇嫌非法滯留美國