辭職沒用 法官拒絕終止聖縣警長涉貪腐案審判 

法官拒絕結束聖他克拉拉縣警長貪腐案審判。(美聯社)

法官裁定，即使聖縣警長史密斯已於本周一突然辭職，並要求法院以她不能再被免職為由駁回此案，相關民事貪腐案的審判仍將持續進行。

史密斯提交案件駁回請求，是於周一史密斯向聖縣議會交付一封僅有一個單句的退休 離職信之後，當日下午向聖馬刁縣高等法院法官費曼(Nancy Fineman)提出。

法官費曼、史密斯的律師盧比(Allen Ruby)與檢察官 馬克歐夫(Gabriel Markoff)2日回到法庭，針對駁回案件動議舉行聽證會。陪審團則另外持續審議自9月下旬就開始的審判過程。盧比首先嘗試說服法官，辯稱審判不再具有任何法律目的。他表示，法律的標準，是當原告已收到在訴狀中所要求的一切時，案件將被視為沒有實際意義。換句話說，法院無法再提供進一步裁決。

檢察官馬克歐夫則認為，在這個關頭駁回此案，將提供未來貪腐案件創建一個令人不安的先例。他表示，陪審團得出結論後，才可決定是否案件具有實際意義，包括可能是判決、無罪釋放或雙方僵持局面，「避免傷害的唯一方法，是允許做出判斷。唯一無法彌補的傷害，是在陪審團做出決定前，就駁回案件。」

費曼強調，審判期間離職(removal-from-office)缺乏前例。目前審判過程如同刑事審判進行、遵守有罪的合理懷疑標準，但在民事法庭進行。因當地司法機構避免利益衝突而迴避，起訴由舊金山 助理檢察官馬克歐夫擔任主導起訴。

史密斯其實有機會避免審判，若她於7月15日之前離職，就可能透過檢察官的和解提議、駁回此案。費曼表示，駁回此案與否應該是強制性的，並由法院決定。案件如何能允許因為被告自行離職、就自請停止案件進行？

此外，費曼與馬克歐夫也提到2012年訂立州法，若公務員被判有重罪貪腐罪名，將對其養老金福利進行處分，並禁止他們擔任公職，這也觸及混和審判所帶來的另一個模糊性。

費曼拒絕結束審判。她認為，免職與退職不同，退休或離職，都不會讓訴訟變成毫無意義。任何貪腐與不當行為的有罪審判，都將促使法院合法地將史密斯開除公職。