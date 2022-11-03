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77歲翁便利店被毆致死 訪谷社區治安糟？居民反應兩極

記者王子涵／舊金山報導
事發商店在次日已恢復營業，大部分顧客並不知情。（記者王子涵／攝影）
事發商店在次日已恢復營業，大部分顧客並不知情。（記者王子涵／攝影）

一名77歲老人周二早上6時30分左右，在舊金山訪谷區（Visitacion Valley）一家7-Eleven商店門口，被襲擊者毆打致死，警方已逮捕逃跑的嫌犯，案件正在調查中。

警方表示，受害者是77歲男性歐文斯（Richard Owens），襲擊者的信息尚未公布，但警方指出，在襲擊老人之前，該嫌犯已在店內騷擾攻擊多人。

警方相信，這是嫌犯隨機作案，店外監控攝像顯示，嫌犯十分殘忍地毆打歐文斯。

嫌犯先將一名26歲的受害者拉到商店裡毆打，隨後攻擊了值班的70歲員工，並威脅兩人不許報警。當歐文斯靠近後，也遭到嫌犯毆打。

案發商店位於Bayshore大街2200號，店前有一公交車站，緊鄰社區。記者次日到達商店時，目睹一起遊民盜竊案件。對此，值班的店員表示，這種事情時有發生，儘管他試圖阻攔，但無濟於事。

「當我今早來到商店，很多警察將商店圍住，這是我唯一知道的。」店員表示。

記者隨機採訪到商店購物的居民，大多數人對於昨天發生的慘劇並不知情，但居民對這片社區糟糕的治安早有耳聞。

一名前來購買彩票的亞裔女性表示，7-Eleven售賣廉價熱狗和熱食，導致遊民經常出沒這裡。他們往往躺在商店前的停車場，讓人害怕。當得知昨天發生的案件後，她表示以後不會再來到這裡。

開車路過的居民Mark表示，雖然不住在這片社區，但朋友曾提醒他，路過時要多加小心；「訪谷區在疫情期間，和其他社區一樣，受到盜竊、搶劫等財產犯罪影響，我曾聽說這裡的店鋪經常遭搶。」Mark說。

而非裔長者Joe卻對社區治安並不過多擔心，「我感到十分安全，目前來說都不錯。」Joe說。

Joe自1970年代就住在訪谷區，他每周都會來這家7-Eleven商店購買咖啡，或使用取款機；「不過這裡確實有治安的麻煩，尤其是在靠近灣景區（Bayview）的社區。」Joe說，「不過總體來說我不會太擔心來到這裡，這是我經常光顧的地方，這裡也有很多朋友。」

不過，商店旁的汽車修理廠一名員工仍處於驚嚇中；他表示，經常遇到有精神病的人來店中，「有一個人進來後，毆打店裡所有的人，我們都被送醫。」他說，「有人被活生生打死，這太無情、太嚇人了。」

舊金山消防局表示，另外兩名傷者已經被送往醫院，目前還沒有最新消息。

該轄區市議員華頌善（Shamann Walton）表示：「當看到這種對長者無情的暴力時，我們感到心碎。我將與社區、城市部門與執法部門合作，防止類似的暴力事件發生在社區和長者身上。」

事發商店在次日已恢復營業，大部分顧客並不知情。（記者王子涵／攝影）
事發商店在次日已恢復營業，大部分顧客並不知情。（記者王子涵／攝影）

遊民 舊金山 警察

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