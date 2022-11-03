打雷下冰雹 灣區降雨量超預報 下波冷鋒5日報到

冷鋒為灣區帶來可觀雨水，塞拉山脈高海拔地區成冰雪世界。（視頻截圖）

原本預計只會在灣區 降雨一天的冷鋒，2日臨別前出乎意外閃電大作，並降下冰雹和更多雨水。

國家氣象局氣象學家布利爾（Warren Blier）2日表示，灣區秋季第一場風暴正逐漸離開，但它為灣區許多地區帶來傾盆大雨，一些地區更是雷聲大作，下起豌豆大小的冰雹，包括聖荷西 、聖他克拉拉市和佛利蒙。

根據氣象局測得的數據，灣區1日降雨量介於在0.25吋到0.5吋之間，屋崙降雨0.5吋，聖荷西0.4吋，康柯德0.3吋，聖馬刁0.25吋。2日截至中午，以東灣聯合市降雨0.3吋為最多。預計灣區3日起將會是晴空萬里的天氣。

不過，乾燥的天氣不會持續太久；氣象學家金恩（David King）說：「下一個冷鋒預計將在5日抵達，灣區屆時將迎來更多北風和冷空氣。」

金恩表示，下一個冷鋒將帶來更多雨水，預測將連續下兩、三天的雨。同時，灣區平均溫度將不會超過60度，聖他克拉拉縣、阿拉米達縣和康曲柯士達縣將出現40多度的低溫，北灣部分地區，尤其是蘇諾瑪縣，下周夜晚氣溫可能會低至30多度。

繼1日開始下雪後，塞拉內華達山脈（Sierra Nevada）2日上午海拔3500呎以上山區持續降雪 ，氣象局預測，總降雪量可能有1到3吋，但海拔7500呎以上山區降雪量可能高達6吋。

根據塞拉積雪實驗室（Sierra Snow Lab）2日上午11時30分的紀錄，實驗室周邊地區降下12吋的雪，蘇打泉地區（Soda Springs）有10吋，大熊谷（Bear Valley）9吋，大吉嶺（Dodge Ridge）8吋。

因為下雪的關係，進出塞拉山的車輛在某些地區必須上雪鏈，80號公路目前已開放雙向通車。