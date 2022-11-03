裴洛西夫遇襲 國會警遭民主黨質疑
眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）民主黨盟友要求國會警察局就上周無法保護裴洛西丈夫安全一事做出解釋，並質疑國會警察局究竟能否保障議員及其家人的安全。
眾議院行政委員會主席羅芙根（Zoe Lofgren）2日寫了一封長達四頁的信函給國會警察局局長曼格（Thomas Manger），表示裴洛西丈夫保羅（Paul Pelosi）遇襲案引發「關於保護國會議員安全的重要問題」。
羅芙根這封措辭尖銳的信對曼格提出一系列問題，並下令國會警察局制定保護議員及其家人的計畫，包括國會警察局如何與其他執法單位互動、官員如何接受相關訓練、以及是否有特殊計畫保護像裴洛西一樣有資格繼任總統的官員等。
國會警察局2日發表聲明表示，他們會快速對事件展開調查。
國會警察局在聲明中說：「在這個分裂的時期，為了完成這項急迫的任務，我們的人員正日以繼夜地工作。與此同時，如果全國人民能降低政治言論的火力，將可對目前局勢產生立即的影響，進而避免發生重大事件。」
國會警察局指出。他們有監控1800部攝影機的權力，包括裝設在裴洛西家中的攝影機，但由於襲擊發生時裴洛西不在家，所以這部攝影機當時沒有人監控。一位不願透露姓名的知情人士表示，國會警察局將公布一段嫌犯狄帕培（David DePape）在闖入裴洛西家中前的情形。狄帕培先是嘗試打破房屋後方一扇窗戶，然後四處走動想打破房屋側邊的玻璃門。
這名人士表示，在2021年1月6日發生國會暴動後，舊金山警察局經常在裴洛西住家派駐巡邏車，但這次襲擊發生時，剛好沒有巡邏車在場。
本案將於4日恢復庭審，但被告狄帕培不會出庭。公辯律師1日代表狄帕培提出無罪辯護，並誓言要為他進行「強有力的法律辯護」。
羅芙根在信中指出，國會警察局曾在報告中提到，國會收到最多威脅的議員是裴洛西。羅芙根詢問國會警察局，是否為有資格繼任總統的官員，包括裴洛西和參議院臨時議長李希（Patrick Leahy）制定住家保護計畫。
鑑於近年來威脅增加和去年1月6日發生的國會暴動，兩黨國會議員都十分擔心自身安全。
五年前，一名左翼分子在共和黨為一年一度的慈善棒球賽進行練習時開槍，造成路易斯安那州眾議員史卡利塞（Steve Scalise）重傷。
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