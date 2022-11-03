裴洛西夫遇襲 國會警遭民主黨質疑

眾議院議長裴洛西(中)2日在安全人員護衛下走出舊金山住家。（美聯社）

眾議院議長裴洛西 （Nancy Pelosi）民主黨盟友要求國會警察 局就上周無法保護裴洛西丈夫安全一事做出解釋，並質疑國會警察局究竟能否保障議員及其家人的安全。

眾議院行政委員會主席羅芙根（Zoe Lofgren）2日寫了一封長達四頁的信函給國會警察局局長曼格（Thomas Manger），表示裴洛西丈夫保羅（Paul Pelosi）遇襲案引發「關於保護國會議員安全的重要問題」。

羅芙根這封措辭尖銳的信對曼格提出一系列問題，並下令國會警察局制定保護議員及其家人的計畫，包括國會警察局如何與其他執法單位互動、官員如何接受相關訓練、以及是否有特殊計畫保護像裴洛西一樣有資格繼任總統的官員等。

國會警察局2日發表聲明表示，他們會快速對事件展開調查。

國會警察局在聲明中說：「在這個分裂的時期，為了完成這項急迫的任務，我們的人員正日以繼夜地工作。與此同時，如果全國人民能降低政治言論的火力，將可對目前局勢產生立即的影響，進而避免發生重大事件。」

國會警察局指出。他們有監控1800部攝影 機的權力，包括裝設在裴洛西家中的攝影機，但由於襲擊發生時裴洛西不在家，所以這部攝影機當時沒有人監控。一位不願透露姓名的知情人士表示，國會警察局將公布一段嫌犯狄帕培（David DePape）在闖入裴洛西家中前的情形。狄帕培先是嘗試打破房屋後方一扇窗戶，然後四處走動想打破房屋側邊的玻璃門。

這名人士表示，在2021年1月6日發生國會暴動後，舊金山警察局經常在裴洛西住家派駐巡邏車，但這次襲擊發生時，剛好沒有巡邏車在場。

本案將於4日恢復庭審，但被告狄帕培不會出庭。公辯律師1日代表狄帕培提出無罪辯護，並誓言要為他進行「強有力的法律辯護」。

羅芙根在信中指出，國會警察局曾在報告中提到，國會收到最多威脅的議員是裴洛西。羅芙根詢問國會警察局，是否為有資格繼任總統的官員，包括裴洛西和參議院臨時議長李希（Patrick Leahy）制定住家保護計畫。

鑑於近年來威脅增加和去年1月6日發生的國會暴動，兩黨國會議員都十分擔心自身安全。