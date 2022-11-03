11月8日投票 馬連縣提案簡介

提案B：馬連縣圖書館 地塊稅修訂

提案摘要：是否應允許將圖書館地稅增至每年98元，為期9年，用於維持圖書館開放時間、增加藏書等

通過要求：⅔以上贊成票

提案C：Ross小學學區 地塊稅修訂

提案摘要：是否應允許Ross小學學區將地塊稅更新為每地塊1550元，每年調漲3%，為期10年，用於繼續支持高品質、創新的課程等

通過要求：⅔以上贊成票

提案D：Belvedere市改制

提案摘要：是否應將Belvedere改制為特許城市，以促進公共安全、加強防震基礎設施、加強消防、保護水源等

通過要求：50%以上贊成票

提案E：Corte Madera鎮緊急護理人員特別稅

提案摘要：是否應在2023到2024財務年度繼續徵收護理人員服務特別稅，為期4年，每年每戶住宅和每1000平方呎非住宅建築面積78元，此後每年增加3元至87元

通過要求：⅔以上贊成票

提案F：Fairfax鎮緊急護理人員特別稅

提案摘要：是否應在2023到2024財務年度繼續徵收護理人員服務特別稅，為期4年，每年每戶住宅和每1500平方呎非住宅建築面積增加為94.5元元，此後每年增加3元至103.5元

通過要求：⅔以上贊成票

提案G：Larkspur銷售稅

提案摘要：是否應徵收0.25美分銷售稅，來維持災難和緊急事故的準備工作、911緊急與醫療因應等服務

通過要求：50%以上贊成票

提案H：San Anselmo鎮圖書館地塊稅

提案摘要：是否應允許San Anselmo 延長現行每年每地塊70元的地塊稅，為期9年，來維持圖書館開放時間、增加藏書等

通過要求：⅔以上贊成票

提案J：San Anselmo鎮銷售稅

提案摘要：是否應允許San Anselmo將現行的0.5美分銷售稅延長9年，以維持和加強San Anselmo的一般服務和設施

通過要求：50%以上贊成票

提案K：Sausalito市廢除大麻 銷售禁令

提案摘要：是否應廢除Sausalito市現行的大麻銷售禁令

通過要求：50%以上贊成票

提案L：Sausalito市銷售稅

提案摘要：是否應允許Sausalito自2023年4月1日起將銷售稅率提高到1%，為期10年

通過要求：50%以上贊成票

提案M：馬連縣社區設施局發行債券

提案摘要：是否應授權馬連縣開放空間社區設施局發行2300萬元債券，以支付收購Tiburon半島Martha Property需要的成本

通過要求：⅔以上贊成票

提案N：馬連縣Ross Valley緊急護理局特別稅

提案摘要：是否應允許Ross Valley緊急護理局繼續徵收每年每住宅或每1500平方呎已開發非住宅物業94.5元稅金，為期4年

通過要求：⅔以上贊成票

提案O：馬連縣Inverness公用事業局地塊稅

提案摘要：是否應允許Inverness公用事業局對每棟建築物徵收每年每平方呎0.2元的地塊稅、對空地徵收每年每地塊150元的地塊稅，以改善消防服務

通過要求：50%以上贊成票