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襲擊裴洛西丈夫 嫌犯出庭拒認罪

記者李怡／舊金山報導
嫌犯狄帕培的公辯律師利普森，11月1日在舊金山法院前向媒體發表講話。利普森说，狄帕培不認罪，目前仍關押不得保釋。（記者李怡／攝影）
嫌犯狄帕培的公辯律師利普森，11月1日在舊金山法院前向媒體發表講話。利普森说，狄帕培不認罪，目前仍關押不得保釋。（記者李怡／攝影）

舊金山法庭11月1日下午對襲擊聯邦眾議長裴洛西（Nancy Pelosi）丈夫的嫌犯狄帕培（David Depape）提審過堂。被告狄帕培對於謀殺未遂、入室盜竊、使用致命武器襲擊、虐待老人、非法監禁老人以及威脅公職人員及其家人等一系列重罪指控，表示不認罪，並提出無罪辯護。

狄帕培於10月28日凌晨闖入眾議長裴洛西家中，當時裴洛西本人並不在家中。裴洛西的丈夫保羅·裴洛西（Paul Pelosi） 睡夢中被驚醒並機智報警，及時趕到的舊金山警員將嫌犯逮捕。

舊金山地檢官謝安宜（Brooke Jenkins）表示，此次襲擊案件議長裴洛西是嫌犯狄帕培的攻擊目標，因案發時她不在住所，狄帕培轉而用錘子襲擊保羅·裴洛西，打裂了他的頭骨，並導致他的右臂和手嚴重受傷。保羅·裴洛西不認識襲擊者，也從未見過他。

狄帕培是來自加拿大的非法移民，1日下午1時45分左右，42歲的狄帕培本人出庭，手臂上打了石膏，穿著橙色監獄服，戴著口罩。法官不允許記者對傳訊庭審進行拍照、錄像或是錄音。狄帕培的公辯律師利普森（Adam Lipson）表示，狄帕培是在被捕的過程中受傷，肩膀脫臼。

提審當天，據檢察官表示，案件受害者保羅·裴洛西拒絕向法庭發表聲明，並要求隱私保護。

公辯律師：公眾別妄加揣測

有著20多年公辯律師經驗的利普森表示，他們的辦公室（ SF Public Defender ）剛剛開始接手案件，為狄帕培進行辯護，所以現在關於案件細節能公開的很有限。公辯辦公室會仔細檢查已提交的所有證據，並將進一步調查事件過程。利普森說，根據他的個人經驗，細節比媒體最初的報導要多很多。他進一步說，在事情調查過程中，以及更多官方信息未公布之前，公眾不要輕易做出判斷和妄加揣測。

利普森也提到媒體上有很多關於狄帕培受極端政治觀點影響的討論，他表示，公辯辦公室肯定會對這些問題做出調查，但目前無法對此發表進一步評論，因為案件的調查還處於初始階段。

狄帕培自10月28日被捕以來一直被拘留。地檢官謝安宜表示，由於嫌犯構成的極端公共安全風險，他將在此案保釋聽證前一直拘留，並於周二將其關押在舊金山縣監獄。

狄帕培將被關押 不得保釋

除舊金山地檢官的指控外，狄帕培還將面臨聯邦指控，包括襲擊美國聯邦官員直系親屬的罪名，意圖因該官員履行公務而對其進行報復，最高刑期為30年監禁。他還被聯邦指控一項因執行公務而企圖綁架美國官員的罪名，最高可判處20年監禁。

此案保釋聽證會定於11月4日上午9時在舊金山法庭開庭。在此之前，狄帕培將被關押，不得保釋。

舊金山地檢官謝安宜在地檢辦公室召開記者會，宣佈對嫌犯狄帕培提出謀殺未遂等多項重罪...
舊金山地檢官謝安宜在地檢辦公室召開記者會，宣佈對嫌犯狄帕培提出謀殺未遂等多項重罪指控。（記者李怡／攝影）

裴洛西 舊金山 監獄

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