首位亞裔 威廉斯任聖他克拉拉縣長

聖縣迎來第一位有色人種縣長威廉斯，來自南亞。（縣府官網）

聖他克拉拉縣議會於11月1日宣布任命威廉 斯（James R. Williams）為下一任縣長，接替即將退休的原縣長史密斯（Jeffrey V. Smith）的職務。威廉斯來自一個南亞移民家庭 ，擁有史丹福大學法學院獲得法律學位和普林斯頓大學學士學位。在公共和國際事務方面，他獲得了M. Taylor Pyne 榮譽獎（普林斯頓大學本科生的最高榮譽）。威廉斯自2016年以來一直擔任聖縣法律顧問，也是聖縣的前副縣長。

聖他克拉拉縣作為北加州 的最大縣，擁有115億元年度運營預算，超過2萬3000名員工，並為近200萬名居民提供重要服務。

根據聖縣介紹，威廉斯曾領導重要行動並保護了聖縣的利益免受川普政府非法聯邦行動的影響，包括有關移民、聯邦資金、醫療保健和公民權利的政策。作為縣法律顧問，威廉斯不僅擔任縣議會和縣行政長官的首席法律顧問，而且還擔任民事大陪審團、縣民選官員和部門負責人的首席法律顧問。

威廉斯曾獲得多項榮譽，包括國際市政律師協會（International Municipal Lawyers Association）頒發的2022年Daniel J. Curtin青年公共律師獎、2021年和2018年Daily Journal的加州年度律師獎、2018年縣法律顧問協會表彰獎等。 2012年還被「記錄者日報」（The Recorder）評為「快速通道律師」（Lawyer on the Fast Track）。

威廉斯表示：「我很榮幸有機會作為下一任縣長為我們的社區服務，在議會的指導下，聖縣不僅為我們的居民提供重要的健康和安全服務，而且還是促進公平和社會正義的全國領導者。我期待與議會和更多公務員合作，共同應對未來的挑戰。」

聖縣議會主席沃瑟曼 （Mike Wasserman）表示，詹姆斯是有能力且久經考驗的領導者，擁有非凡的技能和才能，將在未來幾年造福該縣和我們的居民。

聖縣議員艾倫伯格（Susan Ellenberg）表示：「詹姆斯將他的職業生涯奉獻給了公共服務。他在過去的12年裡一直在我們縣工作。他是確保緊急計畫和未決項目不會停滯不前，社區福利不會延遲發放的關鍵。詹姆斯是非常正直和聰明的人，將成為為聖他克拉拉縣服務的傑出行政人員」。

縣議員李洲曉（Otto Lee）指出，作為一個南亞移民家庭的孩子，詹姆斯的背景和工作反映了我們多元化社區中最好的反映。他努力進入美國最好的學校，然後畢生致力於公共服務。 「我期待他的領導，並為我們在心理健康、遊民危機和加強公共安全方面面臨的挑戰帶來新的活力」。