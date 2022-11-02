遭鐵錘攻擊 裴洛西夫面臨「漫長復健過程」

裴洛西辦公室發表聲明表示，裴洛西丈夫保羅將面臨漫長的復健過程。（Getty Images）

眾議院議長裴洛西 （Nancy Pelosi）丈夫保羅（Paul Pelosi）10月28日在舊金山 住家遭一名男子闖入以鐵錘攻擊，裴洛西辦公室表示，保羅將面臨「漫長的復健過程」。

裴洛西辦公室發表一份聲明表示，保羅在查克柏格舊金山總醫院（Zuckerberg San Francisco General Hospital）成功接受顱骨和右手手術 後，目前正在穩定恢復中。

裴洛西兒子小保羅（Paul Pelosi Jr.）10月29日告訴記者，醫師們「正在慢慢重建他的健康」。

聯邦檢察官表示，嫌犯狄帕培（David DePape）當日用鐵錘敲碎裴洛西住家玻璃門，爬上二樓，發現82歲的保羅正在睡覺，他對保羅大喊：「南西在哪裡？」

當局表示，保羅意識到危險，設法偷偷快速撥打911電話報案，並讓線路保持暢通。911報案中心人員意識到事態嚴重，立即派警員前往。警員被告知，保羅家中有一名叫大衛的人，但保羅並不認識他。

一名私人保安作證時表示，他看到一名穿著一身黑衣的男子背著背包在社區裡行走，然後在警員抵達之前，聽到一聲巨響。

警員在凌晨2時30分左右到達現場，保羅打開門，警員看到保羅和狄帕培兩人的手同時抓著一把鐵錘。警員要求兩人放下武器，但狄帕培搶去鐵錘，朝保羅頭部揮去，保羅隨即倒在地上不省人事，警員立即上前壓制狄帕培。

根據聯邦文件，狄帕培被捕後自願接受舊金山警方偵訊時表示，他打算綁架裴洛西為人質，審問並折磨她。

警方說：「狄帕培表示，如果裴洛西說實話，他會放她走，如果說謊，他會打斷她的膝蓋骨。但狄帕培說，他認為裴洛西不會說實話。」

狄帕培在接受警方偵訊時說，他認為裴洛西是民主黨謊言的主導人。他後來對調查人員說，如果打斷裴洛西的膝蓋骨，她日後必須坐輪椅進入國會，這將讓其他國會成員了解，他們做出的行動會有什麼後果。

裴洛西10月30日告訴國會的同事，她和家人對事件感到痛心。

裴洛西在聲明中說：「對保羅遭到威脅生命的攻擊，我和我們的子女、孫子女深感痛心和創傷。我們感謝執法部門和緊急救護服務部門的快速反應，也要感謝挽救他生命的醫療人員。」