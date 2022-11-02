我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

鄭州富士康封園 全區即起實行7天靜態管理 人員不流動

「美味關係」原著之一 美食作家鮑威爾49歲離世

遭鐵錘攻擊 裴洛西夫面臨「漫長復健過程」

編譯組／舊金山1日電
裴洛西辦公室發表聲明表示，裴洛西丈夫保羅將面臨漫長的復健過程。（Getty Images）
裴洛西辦公室發表聲明表示，裴洛西丈夫保羅將面臨漫長的復健過程。（Getty Images）

眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）丈夫保羅（Paul Pelosi）10月28日在舊金山住家遭一名男子闖入以鐵錘攻擊，裴洛西辦公室表示，保羅將面臨「漫長的復健過程」。

裴洛西辦公室發表一份聲明表示，保羅在查克柏格舊金山總醫院（Zuckerberg San Francisco General Hospital）成功接受顱骨和右手手術後，目前正在穩定恢復中。

裴洛西兒子小保羅（Paul Pelosi Jr.）10月29日告訴記者，醫師們「正在慢慢重建他的健康」。

聯邦檢察官表示，嫌犯狄帕培（David DePape）當日用鐵錘敲碎裴洛西住家玻璃門，爬上二樓，發現82歲的保羅正在睡覺，他對保羅大喊：「南西在哪裡？」

當局表示，保羅意識到危險，設法偷偷快速撥打911電話報案，並讓線路保持暢通。911報案中心人員意識到事態嚴重，立即派警員前往。警員被告知，保羅家中有一名叫大衛的人，但保羅並不認識他。

一名私人保安作證時表示，他看到一名穿著一身黑衣的男子背著背包在社區裡行走，然後在警員抵達之前，聽到一聲巨響。

警員在凌晨2時30分左右到達現場，保羅打開門，警員看到保羅和狄帕培兩人的手同時抓著一把鐵錘。警員要求兩人放下武器，但狄帕培搶去鐵錘，朝保羅頭部揮去，保羅隨即倒在地上不省人事，警員立即上前壓制狄帕培。

根據聯邦文件，狄帕培被捕後自願接受舊金山警方偵訊時表示，他打算綁架裴洛西為人質，審問並折磨她。

警方說：「狄帕培表示，如果裴洛西說實話，他會放她走，如果說謊，他會打斷她的膝蓋骨。但狄帕培說，他認為裴洛西不會說實話。」

狄帕培在接受警方偵訊時說，他認為裴洛西是民主黨謊言的主導人。他後來對調查人員說，如果打斷裴洛西的膝蓋骨，她日後必須坐輪椅進入國會，這將讓其他國會成員了解，他們做出的行動會有什麼後果。

裴洛西10月30日告訴國會的同事，她和家人對事件感到痛心。

裴洛西在聲明中說：「對保羅遭到威脅生命的攻擊，我和我們的子女、孫子女深感痛心和創傷。我們感謝執法部門和緊急救護服務部門的快速反應，也要感謝挽救他生命的醫療人員。」

裴洛西 舊金山 手術

上一則

灣區小孩感染RSV數量暴增 家長當心

下一則

監控攝像助破徐麗麗案 華人業者扮福爾摩斯

延伸閱讀

襲擊裴洛西夫 嫌犯前女友：他有精神疾病與毒癮問題

襲擊裴洛西夫 嫌犯前女友：他有精神疾病與毒癮問題
襲裴洛西夫兇嫌「打碎南西的膝蓋」 警搜出「攻擊名單」

襲裴洛西夫兇嫌「打碎南西的膝蓋」 警搜出「攻擊名單」
襲擊裴洛西夫 嫌犯被控多項重罪 最高判無期

襲擊裴洛西夫 嫌犯被控多項重罪 最高判無期
美政治領袖受威脅 2017年以來增加1倍多

美政治領袖受威脅 2017年以來增加1倍多
裴洛西夫遇襲 司法部：嫌想打斷裴洛西膝蓋並綁架她

裴洛西夫遇襲 司法部：嫌想打斷裴洛西膝蓋並綁架她

熱門新聞

徐麗麗為人熱心善良，在華埠頗有知名度。（親友供圖）

北加知名牙醫徐麗麗遇害 73歲男友涉謀殺

2022-10-28 15:01
好友30日說，徐麗麗8月21日遭男友Nelson謀殺當天，準備要和Nelson分手。（親友供圖）

金山知名牙醫徐麗麗被男友謀殺當天 準備提分手

2022-10-30 22:25
徐麗麗為人熱心善良，在華埠頗有知名度。（好友供圖）

徐麗麗遇害前 男友曾想偷偷轉移她資產

2022-10-29 02:18
裴洛西住處所在的街區已被舊金山警局封鎖，現場有大量聯邦探員、警員出入。（記者王子涵/攝影）

裴洛西丈夫與襲擊者扭打在一起 嫌犯身份已確認

2022-10-28 15:41
屋崙華埠商會最近舉行2022年網絡犯罪趨勢華埠社區會議。FBI舊金山分局網絡安全部助理特別探員主管陳思明（右）和華埠商會主席陳錫澎（左）出席。（記者劉先進 ／攝影）

「你敢曝光 就群發裸照」北加華女被殺豬盤騙走65萬

2022-10-27 19:51
圖為73歲的Nelson Peter Chia被逮捕畫面。（視頻截圖）

買兇殺女友徐麗麗 73歲男友入獄當天上吊亡

2022-10-29 02:19

超人氣

更多 >
胡錦濤被離場 前中共幹部公開要求「學弟」習近平說明

胡錦濤被離場 前中共幹部公開要求「學弟」習近平說明
浴室潮濕 洗完澡後2動作 內行人曝關鍵「有效防霉」

浴室潮濕 洗完澡後2動作 內行人曝關鍵「有效防霉」
NBC：澤倫斯基曾迫不及待討援助 讓拜登通話當場發火

NBC：澤倫斯基曾迫不及待討援助 讓拜登通話當場發火
金山知名牙醫徐麗麗身家千萬 男友謀殺她獲百萬壽險

金山知名牙醫徐麗麗身家千萬 男友謀殺她獲百萬壽險
房客：給我2萬才搬 華人法院外喊不公

房客：給我2萬才搬 華人法院外喊不公