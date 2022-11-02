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徐麗麗總資產1200至1400萬 若身亡…男友立即獲百萬

記者劉先進／屋崙報導
73歲華裔男友Nelson Peter Chia，因經濟利益雇兇殺人，如果徐麗麗死亡，他將立即獲得100萬。（警方供圖）
73歲華裔男友Nelson Peter Chia，因經濟利益雇兇殺人，如果徐麗麗死亡，他將立即獲得100萬。（警方供圖）

北加屋崙知名牙醫徐麗麗（Lili Xu）案件的法庭文件本周進一步更新，證實自殺身亡的73歲華裔男友Nelson Peter Chia，如何因經濟利益雇兇殺人。徐麗麗的壽險保單、信託、有限責任公司的不動產和帳戶，總價值在1200萬至1400萬間，Nelson是受託人，如果徐麗麗死亡，他將立即獲得100萬。早在7月，他就開始策畫雇兇手、目前已被捕的貝森（Hasheem Bason）殺人。

徐麗麗為人熱心善良，在北加社區有口皆碑，與Nelson相戀15年以上。8月21日，Nelson開車，徐麗麗坐副駕駛座到小西貢社區按摩。在5街1000號街區停車後，兇手車輛靠近且並排停車，繞過駕駛座的Nelson，到副駕駛座襲擊徐麗麗，在5秒內連開三槍，她不幸遇害。因為案件發生在搶劫頻發的社區，很多人一度以為是劫殺或針對亞裔的犯罪。但隨著警方10月28日宣布逮捕Nelson，且Nelson在獄中自殺，案件震驚逆轉。

警方調查發現，Nelson因為經濟利益雇兇殺人，早在7月就開始聯繫兇手貝森。

根據KTVU的報導，Nelson告訴調查人員，徐麗麗有1200萬至1400萬的財產和資產，包括人壽保險單、信託、有限責任公司的不動產和帳戶，他是受託人，如果徐麗麗死亡，他將立即獲得100萬，徐麗麗的成年兒子也將立即得到一筆賠償金。

屋崙警局偵探周雲（音譯，Yun Zhou）在法庭紀錄寫道，在謀殺案發生後，Nelson和貝森的進一步溝通表明，兩人共謀殺害徐麗麗，以獲取經濟利益。Nelson同意為貝森提供一大筆錢，作為謀殺徐的酬金，兩人計畫了謀殺的日期、時間和地點。貝森購買了一輛車，招募一名司機，並在離約定地點一個街區的地方等待，而Nelson開車將徐麗麗送到約定地點。兩人手機交流謀殺細節，可以追溯到今年7月，即徐麗麗遇害前一個月。

謀殺案發生後，Nelson控制了許多屬於徐麗麗的金融帳戶，調查人員進一步瞭解到，Nelson精心策畫這些帳戶和信託，以便他能在餘生中從徐的遺產中獲得收入。在現場收集的DNA被發現是貝森的。調查人員還追蹤發現，嫌疑車在史托克頓(Stockton)的一家車行內；謀殺案發生時，貝森正擁有這輛車。搜索貝森家後發現了幾把槍，調查人員確定其中一把槍是用來殺害徐麗麗的凶槍。

徐麗麗為人熱心善良，在北加社區有口皆碑。（親友供圖）
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屋崙 北加 壽險

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