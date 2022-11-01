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襲擊裴洛西夫 嫌犯被控多項重罪 最高判無期

記者李怡／舊金山報導
舊金山地檢長謝安宜（右）宣布對狄帕培重罪指控。（記者李怡／攝影）
舊金山地檢長謝安宜（右）宣布對狄帕培重罪指控。（記者李怡／攝影）

舊金山地檢長謝安宜31日下午召開緊急記者會，宣布將對襲擊眾議長裴洛西丈夫的嫌犯狄帕培（David Depape）提出多項重罪指控，包括謀殺未遂、使用致命武器襲擊、虐待老人、入室盜竊、非法監禁以及威脅生命或嚴重傷害公職人員等。據悉，狄帕培的罪行若判成立，將面臨至少囚禁13年、最高可至無期徒刑的懲罰。

狄帕培於10月28日凌晨因闖入裴洛西在舊金山的住宅，並攻擊裴洛西的丈夫而被舊金山警方逮捕；謝安宜表示，眾議長裴洛西（Nancy Pelosi）是嫌犯DePape的攻擊目標，案發時她不在住所。嫌犯用錘子襲擊了她的丈夫保羅．裴洛西（Paul Pelosi），打裂了他的頭骨，並導致他的右臂和手嚴重受傷。保羅、裴洛西不認識襲擊者，也從未見過他。

謝安宜表示，狄帕培將對他的暴力襲擊負責，地檢辦公室將在法律允許的最大範圍內起訴他，現已與舊金山警察局和其他調查機構協作，追究肇事者的責任。

由於狄帕培構成極端的對公共安全的風險，地檢官將在此案中尋求審前拘留，並計畫於11月1日提堂。

與一般襲擊罪不同的是，狄帕培除被控謀殺未遂罪外，還將面臨聯邦指控，包括襲擊美國聯邦官員直系親屬的罪名，意在因該官員履行公務而對其進行報復，此罪最高刑期為30年監禁。狄帕培同時還被聯邦指控一項企圖綁架因執行公務的美國官員的罪名，此罪最高可判處20年監禁。

據聯邦檢察官提出的起訴書稱，狄帕培供稱他當時計畫要與眾議長南希．裴洛西對質，並稱她是「民主黨的撒謊領袖」；如果裴洛西「說實話」，狄帕培就會釋放她，但若「撒謊」，就會打斷她的膝蓋骨，使她不得不以輪椅代步，藉此向所有國會議員展現「撒謊的後果」。

謝安宜在記者會並未公布更多的犯罪細節，她表示，將於11月1日（周二）在法庭開庭時公布。此案法院案件編號為，22012966。

舊金山警察局局長史考特出席記者會，他並未透露案件的具體進展，只表示會與聯邦調查局、中央警局通力合作。謝安宜在會上也拒絕回答記者對案件相關的提問，只是說會在庭審時公布。

儘管地檢辦公室已對此案件提出指控，但案件仍在進一步的審理中，如民眾有任何相關案件信息可致電舊金山警察局 (SFPD) ：1-415-575-4444 或向 TIP411 發送提示，並以SFPD開頭，可以匿名舉報。

舊金山警察局局長史考特（左）表示，會與聯邦調查局、中央警局通力合作偵破案件。（記...
舊金山警察局局長史考特（左）表示，會與聯邦調查局、中央警局通力合作偵破案件。（記者李怡／攝影）

裴洛西 舊金山 警察

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